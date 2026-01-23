Más cobros a generadoras de energía y otras movidas del gobierno Petro para salvar a Air-e de la quiebra

Ya van 18 meses desde que el Gobierno Nacional intervino a Air-e, y su situación financiera y operativa hoy es más compleja que antes de la medida. La empresa es clave para el suministro de energía de cerca de 2,5 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, una región que desde hace décadas enfrenta problemas estructurales en la prestación del servicio.
Según las cuentas de Andeg, las deudas de la compañía con las generadoras de energía pasaron de $600.000 millones antes de la intervención a más de $1,7 billones después de ella. Solo los compromisos con las plantas térmicas superarían los $1,1 billones, lo que ha intensificado el debate sobre las estrategias para evitar su colapso.
La discusión surge porque el Gobierno Nacional ha optado por imponer nuevas cargas tributarias a las generadoras de energía como parte del plan de rescate de Air-e, trasladándoles el costo del salvamento y obligándolas, en la práctica, a contribuir al pago de la deuda que la propia empresa mantiene con ellas.