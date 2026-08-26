“No veo factible en el corto plazo volver a la regla fiscal”: viceministro de Hacienda

En medio de un problema de caja que cada vez es más complejo, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, reveló en la Convención Bancaria 2026 los problemas de caja que encontró el nuevo Gobierno, tras heredar un notable déficit fiscal. El diagnóstico es tan regular, que el actual gobierno estaría pensando que tiene dificultades para cumplir con la regla fiscal.
Betancur dijo: “Yo técnicamente no veo factible volver a la regla fiscal tal y como está concebida hoy en el corto plazo”.
De acuerdo con el funcionario, la primera tarea debe estar enfocada en sanear las cuentas del Estado y en evitar que la deuda pública siga incrementándose.
La cuestión es que el nuevo gobierno recibe ese reto de manejo fiscal en medio de la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto y que exigirá un esfuerzo monetario de unos $30 billones.
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El funcionario sostuvo que en su concepto hay al menos tres razones detrás del deterioro fiscal. Dos corresponden a problemas estructurales que trascienden al Gobierno anterior, mientras que la tercera está directamente relacionada con lo que calificó como una mala gestión económica de la administración pasada.