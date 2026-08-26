“No veo factible en el corto plazo volver a la regla fiscal”: viceministro de Hacienda

En medio de un problema de caja que cada vez es más complejo, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, reveló en la Convención Bancaria 2026 los problemas de caja que encontró el nuevo Gobierno, tras heredar un notable déficit fiscal. El diagnóstico es tan regular, que el actual gobierno estaría pensando que tiene dificultades para cumplir con la regla fiscal. Betancur dijo: “Yo técnicamente no veo factible volver a la regla fiscal tal y como está concebida hoy en el corto plazo”. De acuerdo con el funcionario, la primera tarea debe estar enfocada en sanear las cuentas del Estado y en evitar que la deuda pública siga incrementándose. La cuestión es que el nuevo gobierno recibe ese reto de manejo fiscal en medio de la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto y que exigirá un esfuerzo monetario de unos $30 billones. Le puede gustar: Abecé de la reforma pensional: esto fue lo que avaló la Corte y lo que quedó pendiente El funcionario sostuvo que en su concepto hay al menos tres razones detrás del deterioro fiscal. Dos corresponden a problemas estructurales que trascienden al Gobierno anterior, mientras que la tercera está directamente relacionada con lo que calificó como una mala gestión económica de la administración pasada.

1. Aumento de gasto

El primer problema identificado por el viceministro es el desacople del gasto público después de la pandemia. Según sostuvo, si se toma la línea de tendencia que tenía el gasto antes de la pandemia y se proyecta hacia el futuro, actualmente el gasto público se encuentra entre 3,5 y 4 puntos porcentuales del PIB por encima de lo que habría sugerido esa trayectoria. Betancur señaló que el aumento no está concentrado en la inversión, sino en el gasto de funcionamiento y, particularmente, en las transferencias. Dentro de este componente, destacó rubros como salud, el Sistema General de Participaciones y las pensiones, además de otros relacionados con el comportamiento de largo plazo del precio de los combustibles. También llamó la atención sobre un componente denominado “otras transferencias”, que agrupa unas 200 partidas atomizadas y que habría registrado un incremento significativo. El diagnóstico, agregó, también se puede observar al comparar a Colombia con otros países de la región. Mientras el gasto promedio de Perú, México, Chile, Paraguay y Uruguay había disminuido 7% frente a 2020, Colombia no registró esa reducción.

2. Los ingresos siguen comportándose igual que en pandemia

El segundo problema señalado por Betancur está relacionado con los ingresos públicos. De acuerdo con su explicación, mientras el gasto se apartó de la tendencia que tenía antes de la pandemia, los ingresos continúan siguiendo una trayectoria similar a la que tenían previamente. El viceministro cuestionó que Colombia haya realizado una reforma tributaria aproximadamente cada 18 meses sin conseguir un aumento sostenido de los ingresos. Otro de los dolores de cabeza es el recaudo. Según Betancur, la entidad reporta cada año avances en materia de gestión tributaria, pero cuando se observa el recaudo asociado a su funcionamiento, este permanece estancado.

Señaló que la combinación de un gasto con fuertes inflexibilidades y unos ingresos que no crecen al mismo ritmo genera, en su concepto, un déficit fiscal atípico para Colombia. Betancur dimensionó el problema al comparar a Colombia con una muestra de 15 países emergentes de América Latina, Asia y África. Añadió que mientras el déficit primario promedio de esa muestra se ubica en 0,5% del PIB, en Colombia alcanza 3,5% del PIB. “Ahí tenemos un problema que es muy de fondo”, sentenció el viceministro. A su juicio, este desequilibrio no puede explicarse únicamente por decisiones coyunturales, pues detrás existen problemas estructurales relacionados con el nivel del gasto, la capacidad de generar ingresos y las inflexibilidades presupuestales.

3. Pésima gerencia en materia fiscal