Gobierno de Abelardo, que asume el 7 de agosto, heredará decisión sobre el Fondo del Café

El Gobierno Nacional anunció la prórroga por cinco meses del Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café, acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). La decisión se adopta en medio de las conversaciones que adelantan las partes para definir las condiciones del nuevo contrato que regirá uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la caficultura colombiana.

Según informaron las entidades del Gobierno, la extensión del acuerdo busca garantizar la continuidad de la administración del Fondo mientras avanzan las negociaciones orientadas a fortalecer el bienestar de las familias caficultoras y la transformación del campo colombiano. Durante el proceso de negociación para la estructuración del nuevo contrato se han discutido asuntos considerados estratégicos para el futuro del sector cafetero y para el debate nacional sobre la institucionalidad de la caficultura. Entre los principales temas abordados se encuentran la autonomía presupuestal del Fondo Nacional del Café, la participación de los Comités Departamentales de Caficultores en la toma de decisiones y el fortalecimiento de las garantías de compra para los productores. Asimismo, las conversaciones han incluido la revisión de otros servicios que presta el sistema cafetero y la definición de mecanismos destinados a mejorar la gobernanza y la representatividad del sector.

De acuerdo con el Gobierno, estos puntos son fundamentales para garantizar una caficultura más participativa, sostenible y alineada con las necesidades de los productores en las diferentes regiones del país.

El próximo Gobierno deberá firmar el nuevo acuerdo

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura señalaron que los avances alcanzados durante las negociaciones y las recomendaciones construidas a lo largo del proceso servirán como base para la suscripción de un nuevo contrato. Una vez finalice el período de prórroga de cinco meses, corresponderá al próximo Gobierno formalizar un nuevo acuerdo de administración del Fondo Nacional del Café, con el propósito de garantizar beneficios para las familias caficultoras y contribuir a la sostenibilidad de la actividad cafetera en Colombia. En su pronunciamiento, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso con una gestión responsable y participativa de los recursos y las instituciones vinculadas al sector cafetero.

Las autoridades destacaron que el objetivo es fortalecer la democracia cafetera, promover la sostenibilidad y la competitividad de la caficultura colombiana y mejorar las condiciones de bienestar de los productores que dependen de esta actividad económica. Con la extensión temporal del contrato, el Ejecutivo busca mantener la estabilidad institucional del Fondo Nacional del Café mientras se construyen los consensos necesarios para definir el modelo de administración que orientará el futuro del sector.

Reacción del gremio cafetero

En su cuenta de X, el gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón reaccionó a esta decisión anotando: “Quiero informar a Colombia y al país cafetero que, en las conversaciones adelantadas con el Gobierno Nacional, hemos logrado avances en la construcción del nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café. Con responsabilidad y entendiendo que los servicios que presta el sistema cafetero no pueden ponerse en riesgo, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros hemos acordado avanzar hacia la suscripción de una prórroga temporal. En los próximos días definiremos conjuntamente los términos de esa prórroga, la cual nos permitirá, en un plazo de hasta cinco meses, la estructuración del nuevo contrato.