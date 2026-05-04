Gobierno busca bajar precio de la carne hasta 10 puntos con cambios a exportaciones

El Gobierno Nacional espera que los precios de la carne observen una reducción cercana a 10 puntos porcentuales con un nuevo borrador de decreto que regula la exportación de ganado.

Así lo afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien explicó que la medida busca intervenir el aumento en el valor del macho en pie, que actualmente acumula un incremento del 18%. “Ese 18% de incremento que tiene el macho en pie pueda reducirse al menos en diez puntos”, señaló la funcionaria, al referirse al impacto esperado de la iniciativa. Según explicó la ministra, el análisis del Gobierno identificó que el incremento en el precio de la carne tiene origen en el comportamiento de las subastas ganaderas, particularmente en animales jóvenes. De acuerdo con Carvajalino, los machos entre uno y dos años, así como las hembras, han venido observando aumentos sostenidos en sus precios dentro de estos espacios de comercialización.

A esto se suma otro factor clave: la exportación de vientres (hembras destinadas a la reproducción), lo que afecta directamente la capacidad de reposición del hato ganadero. “Si nosotros no reponemos, no mantenemos la tasa de reposición del hato ganadero, pues es normal que los precios se suban”, explicó la ministra.

Respuesta a Fedegán y debate sobre legalidad

Frente a las críticas de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que ha advertido una presunta ilegalidad en el borrador del decreto, la ministra defendió el proceso y aseguró que el Gobierno actúa conforme a los mecanismos establecidos. “Cuando publicamos una medida recibimos las observaciones, algunas se acogen y otras no”, indicó Carvajalino, quien agregó que las objeciones del gremio estarían relacionadas con un supuesto incumplimiento de normas de comercio internacional. La funcionaria aclaró que será el Ministerio de Comercio el encargado de responder formalmente a estas observaciones, dado que es la entidad competente para expedir el decreto.

Carvajalino explicó que el borrador del decreto fue publicado en cumplimiento del procedimiento establecido para este tipo de normas, lo que permite recoger comentarios de distintos actores. “Lo que hacemos es poner en conocimiento de la ciudadanía. Recibimos esas observaciones, algunas se acogen, otras no se acogen y se responden, es nuestro deber”, señaló. En ese sentido, el futuro de la medida dependerá de la evaluación que realice el Ministerio de Comercio sobre los comentarios recibidos, en medio de un debate que involucra tanto al sector ganadero como a las reglas del comercio internacional. Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo contener el alza en los precios de la carne, sino también garantizar la sostenibilidad del hato ganadero en el país. La apuesta oficial es que, al controlar factores como la exportación de animales clave para la reproducción y moderar los precios en subastas, se logre un equilibrio en el mercado que beneficie tanto a productores como a consumidores.

Los reparos de Fedegán

Fedegán expresó que el proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que fija un cupo de exportación de animales vivos (novillos) menores de dos años está viciado de ilegalidad.