Dar plata a pacientes no resolverá crisis de medicamentos como propone Quintero: “Un acto más de su populismo”, dicen expertos

Lo que inició como un gesto de solución “rápida” para una paciente por parte del nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, rápidamente ha desencadenado en una “bola de nieve” que deja en medio de expectativas la crisis en el sistema de salud colombiano.
En el mensaje que compartió a través de sus redes sociales, el exalcalde de Medellín aseguró que “Ofimédicas no quiso entregar las medicinas a Sara, una niña que necesitaba de manera urgente una medicina”. Ante esto, explicó que decidió intervenir directamente y transferirle directamente a la madre de la menor: “Hablé con su madre y, en medio de su dolor (...) le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos)”.
Como si eso no fuera suficiente, también resaltó que, por este pago, la madre de la menor pudo adquirir el medicamento por sus propios medios. “Ella fue de inmediato a una farmacia, los compró y se los dio a su chiquita. No tuvo que hacer fila de nuevo en la EPS ni madrugar a las 6 de la mañana”, aseguró.