El debate se abrió nuevamente desde la Sala Plena de la Corte Constitucional, en donde se “concedió la apertura del incidente de impacto fiscal” presentado por el Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir, que la Sala Plena se permitirá estudiar la alerta en las finanzas públicas del MinHacienda por no permitir la deducibilidad de regalías en el impuesto.

Las consecuencias que tendrían las empresas de hidrocarburos si no deducen regalías

El viernes pasado volvió a la mesa la discusión sobre la caída de la norma de regalías que pretendía que no se le devolviera parte del impuesto de renta a las empresas petroleras y mineras.

Ahora, ¿cuál es el papel de la Corte y cuánto tiempo tienen para estudiar la sustentación?, en primera instancia hay que entender que “la Corte no tiene opción y debe oír al Gobierno sobre el impacto fiscal de dicha decisión”, explicó Diego Márquez Arango, director de MQA Abogados.

¿Qué puede pasar después?

Tal como aseguran los analistas, el hecho de poner sobre la mesa de nuevo la discusión, no quiere decir que se vaya a revertir el fallo, de hecho, algunos creen que no surtirán efecto los argumentos del Ministerio.

“Francamente, no creo que se configuren los supuestos para la anulación de la sentencia, porque me parece que la sustentación del apoderado del Ministerio no es contundente”, aseguró Juan Pablo Godoy, socio de GodoyHoyos.