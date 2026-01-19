Gobernadores no ceden tras reunión con MinHacienda y anuncian acciones jurídicas: “Cualquier medida en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”

Sin acuerdos concretos y con posiciones aún distantes terminó la reunión entre los gobernadores de los departamentos y los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, en la que se buscaba destrabar el pulso por los efectos fiscales del decreto de emergencia económica.
Tras el encuentro, los mandatarios departamentales dejaron claro que el panorama se mantiene sin cambios y anunciaron que avanzarán en acciones jurídicas para proteger las finanzas territoriales, especialmente los recursos destinados a salud, educación y deporte, que consideran en riesgo por las recientes modificaciones tributarias.