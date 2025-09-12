Este es el testamento Giorgio Armani: vender el 15% de su emporio de lujo

El mundo de la moda quedó sorprendido. Giorgio Armani, quien falleció este mes a los 91 años, dejó en su testamento un plan meticuloso para el futuro de la casa que fundó hace medio siglo.
El diseñador ordenó que sus herederos vendan una participación inicial del 15% de Giorgio Armani SpA a uno de tres gigantes del sector —LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica— o a una empresa equivalente, dentro de un plazo de 18 meses.
Si el comprador elegido lo desea, podrá elevar su participación a mayoría en tres años. Otra opción sobre la mesa es que la firma salga a bolsa. Analistas de Berenberg valoran la compañía en hasta US$8.200 millones.