“No es momento de huir de Colombia, es momento de invertir”: Germán Efromovich

El histórico Hotel InterContinental Movich en Medellín está cumpliendo 55 años de su fundación. Se trata del primer hotel 5 estrellas que hubo en el país. Hoy adelanta su segunda remodelación con una inversión de 10 millones de dólares y un avance cercano al 65%.
En medio de ese contexto, el empresario y dueño de esta cadena de hoteles, Germán Efromovich, dialogó con EL COLOMBIANO y contó sobre los objetivos para internacionalizar Movich Hoteles. Esa expansión puede darse en Brasil, Estados Unidos o algunos países europeos.