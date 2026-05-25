Este es el empresario cartagenero detrás de la planta que enfureció a Petro contra su ministro Palma

Este domingo 24 de mayo, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X que encendió el debate dentro de su propio gobierno. “De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”, escribió.
Luego fue más lejos en X: “Alguien pagó un dinero para realizar tan alta traición en el Gobierno”.
El presidente no mencionó nombres, pero detrás del proyecto que lo hizo estallar hay un empresario cartagenero de 71 años que lleva una década construyendo una red de empresas que participan en las subastas.
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