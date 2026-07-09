Juez le dio casa por cárcel al hijo de Diomedes Díaz, por caso de secuestro y tortura

Una juez de control de garantías de Barranquilla avaló la medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otros cinco procesados por su presunta participación en el secuestro y tortura de un hombre. La decisión se conoció luego de que los implicados alcanzaran un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptaron su responsabilidad a cambio de una pena de cinco años y diez meses de prisión.
Según el ente acusador, la víctima era un cobrador de esa organización, identificado como Carlos Alfredo Mejía Vargas, a quien los hoy procesados responsabilizaban por la desaparición de entre 15 y 30 millones de pesos.
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