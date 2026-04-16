Gigante chino Geely aterriza en Colombia con carros eléctricos desde $80 millones; así llega a competir con BYD y Tesla

El gigante chino de vehículos eléctricos Geely —propietario de marcas como Volvo y Horse— ya supera las 350 unidades en Colombia, una red de talleres en operación y la apertura de sus tres primeras vitrinas en Bogotá, marcando el inicio de una fase de expansión comercial y de servicio a nivel nacional.
Este despliegue marca el inicio de una nueva fase de la compañía enfocada en la expansión comercial y de servicio a nivel nacional. El anuncio se realizó en el marco de un evento llevado a cabo el 15 de abril en Bogotá, donde la marca presentó oficialmente su portafolio y los avances de su estrategia en el país.
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Como parte de su crecimiento, Geely ha estructurado una red de concesionarios con aliados estratégicos en ciudades clave. Entre ellos se encuentran Tao Motors en Medellín, Massy Motors en Cali, Colautos en Pereira y BG Mobility en Bogotá, fortaleciendo su cobertura en los principales mercados del país.
En línea con esta expansión comercial, la marca llegó al país con carros desde $80 millones. Se trata del EX2 —también conocido como Geome Xingyuan o EX2 Max—, un hatchback urbano 100% eléctrico, lanzado entre finales de 2025 y comienzos de 2026.