¿Qué implica que De la Espriella gobierne desde Barranquilla con sedes alternas en Medellín y Cali?

A pocos días de su posesión, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que no ejercerá sus funciones desde la Casa de Nariño, sino que dividirá su despacho entre el Palacio de San Carlos en Bogotá y una sede en Barranquilla, desde donde realizará, incluso, consejos de ministros.
La decisión, que el mandatario electo enmarca en su promesa de gobernar “desde cada rincón de la patria” y no únicamente desde el centro del país, abre un interrogante logístico de fondo: ¿cómo operará la relación diaria entre el jefe de Estado y el aparato ministerial, que permanece concentrado en Bogotá?
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