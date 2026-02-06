x

Nuevo gas importado fortalecerá el abastecimiento energético desde diciembre de 2026

Ecopetrol inicia la comercialización de gas importado por Cartagena para reforzar abastecimiento, con regasificación desde 2026 y expansión gradual hasta 2028.

  • El Grupo Ecopetrol inició el proceso de comercialización del gas natural que será importado a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Grupo Ecopetrol inició el proceso de comercialización del gas natural que será importado a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena y de propiedad de Frontera Energy. El proyecto se perfila como la alternativa más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural, bajo condiciones técnicas y económicas competitivas.

La iniciativa hace parte de la estrategia de la compañía para fortalecer el abastecimiento de gas en el corto, mediano y largo plazo, en un contexto de transición energética y creciente demanda del energético en el mercado nacional.

Ecopetrol contrató el servicio de regasificación por un periodo de siete años, utilizando la infraestructura de Puerto Bahía. Esta solución permitirá una capacidad inicial de 126 GBTUD a partir del 1 de diciembre de 2026, con una expansión progresiva que alcanzará los 370 GBTUD desde el 1 de diciembre de 2028.

Según la empresa, esta flexibilidad en la capacidad permitirá responder de manera eficiente a las necesidades del mercado y asegurar la confiabilidad del suministro de gas natural en el país.

Dos productos de gas para atender la demanda del mercado

Como parte del proceso comercial, Ecopetrol ofrecerá al mercado dos productos diferenciados de gas natural en firme, ambos sujetos a condiciones contractuales específicas.

El primero corresponde a 126 GBTUD de gas en firme, con un plazo de siete años, que estará disponible para atender la demanda desde diciembre de 2026 hasta noviembre de 2033. El punto de entrega será Mamonal, con conexión directa al Sistema Nacional de Transporte (SNT).

El segundo producto contempla 244 GBTUD de gas en firme, con un plazo de cinco años, que estará disponible entre diciembre de 2028 y noviembre de 2033, igualmente con entrega en el punto de Mamonal.

Acceso a información comercial y condiciones del proceso

Ecopetrol informó que los documentos asociados al proceso de comercialización ya se encuentran disponibles en su página web oficial. Allí, los interesados podrán consultar las condiciones técnicas, comerciales y contractuales de la oferta de gas natural importado.

Este paso busca garantizar transparencia y facilitar la participación de los agentes del mercado en el proceso de asignación de los volúmenes ofrecidos.

Una infraestructura estratégica para el sistema energético

Para la compañía, el proyecto de regasificación en Cartagena tiene un carácter estratégico nacional. Bayron Triana Arias, vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición de Ecopetrol, señaló que “el inicio de la importación de gas natural con el proyecto de regasificación a través de la infraestructura de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., de propiedad de Frontera Energy, no solo fortalece el abastecimiento de gas a corto plazo, sino que responde a una visión de mediano y largo plazo basada en la confiabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia del sistema energético”.

La iniciativa se integrará al portafolio de abastecimiento de gas del Grupo Ecopetrol y complementará otros proyectos estratégicos, como los desarrollos costa afuera en el Caribe, que prevén incorporar alrededor de 470 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) hacia 2030.

