Nuevo gas importado fortalecerá el abastecimiento energético desde diciembre de 2026

El Grupo Ecopetrol inició el proceso de comercialización del gas natural que será importado a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena y de propiedad de Frontera Energy. El proyecto se perfila como la alternativa más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural, bajo condiciones técnicas y económicas competitivas.

La iniciativa hace parte de la estrategia de la compañía para fortalecer el abastecimiento de gas en el corto, mediano y largo plazo, en un contexto de transición energética y creciente demanda del energético en el mercado nacional.

Ecopetrol contrató el servicio de regasificación por un periodo de siete años, utilizando la infraestructura de Puerto Bahía. Esta solución permitirá una capacidad inicial de 126 GBTUD a partir del 1 de diciembre de 2026, con una expansión progresiva que alcanzará los 370 GBTUD desde el 1 de diciembre de 2028.

Según la empresa, esta flexibilidad en la capacidad permitirá responder de manera eficiente a las necesidades del mercado y asegurar la confiabilidad del suministro de gas natural en el país.