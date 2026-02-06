Cae el “escudo antidrones” de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cauca

El Ejército incautó en el Cauca dos sistemas antidron portátiles Hunter SHH100 en poder de estructuras disidentes de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Lo que ha transcendido es que tras la verificación técnica de los equipos, los números de serie de ambos equipos figurarían como vendidos a Colombia, sin determinarse a qué organismo de seguridad.
La incautación, confirmada este jueves, evidencia el creciente interés de las disidencias por neutralizar drones de reconocimiento y ataque por parte de la Fuerza Pública, una modalidad que se intensificó durante 2025 en zonas de alta presión militar.