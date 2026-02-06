Cae el “escudo antidrones” de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cauca

El Ejército incautó en el Cauca dos sistemas antidron portátiles Hunter SHH100 en poder de estructuras disidentes de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Lo que ha transcendido es que tras la verificación técnica de los equipos, los números de serie de ambos equipos figurarían como vendidos a Colombia, sin determinarse a qué organismo de seguridad. La incautación, confirmada este jueves, evidencia el creciente interés de las disidencias por neutralizar drones de reconocimiento y ataque por parte de la Fuerza Pública, una modalidad que se intensificó durante 2025 en zonas de alta presión militar.

De acuerdo con el portal web InfoDefensa, especializado en temas de seguridad nacional, este tipo de dispositivos es utilizado por el Ejército, la Policía Nacional y la Presidencia de la República para proteger instalaciones sensibles y esquemas de seguridad.

El equipo antidrones incautado a disidentes de Farc. Foto: cortesía

La incautación en el Cauca se suma a otro operativo reciente en el Catatumbo (Norte de Santander), donde el Ejército también halló un sistema antidrones portátil de origen chino en campamentos del ELN. En esa acción, que dejó al menos siete integrantes de ese grupo armado muertos, las autoridades incautaron armamento avanzado, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos y granadas preparadas para ser lanzadas desde drones, además de un inhibidor antidron utilizado para interferir operaciones aéreas de la Fuerza Pública.

Los reportes técnicos indican que uno de los equipos incautados en esa región corresponde al Skyfend CUAS Spoofer, un sistema capaz de engañar la navegación del dron mediante señales falsas de posicionamiento satelital, desorientándolo o redirigiendo su vuelo. Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron 333 ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública, un salto del 433 % frente a 2024, cuando se reportaron 61 atentados con equipos no tripulados.

La cartera de Defensa atribuye la mayoría de estos ataques a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco y Calarcá, así como a estructuras del ELN. El 63 % de los hechos se concentró en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, lo que confirma que el suroccidente del país es hoy el principal epicentro de esta nueva modalidad de guerra con drones.

¿Qué es el Hunter SHH100?