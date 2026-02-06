“Fue a tiempo, si no...”: Omar Pérez reaparece y da un parte de tranquilidad tras su infarto

“Fue a tiempo y rápido, si no...”. Así aseguró Omar Pérez desde el hospital, horas después de conocerse que había sido internado de urgencia tras sufrir un infarto cuando se encontraba en su casa en la ciudad de Bogotá.

El exfutbolista argentino, ídolo de Independiente Santa Fe y con pasado en Independiente Medellín, entregó de esta manera, a sus 44 años, un parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

“De esta también vamos a salir”, prosiguió el creativo, quien gracias a su precisión en el pase y visión de juego se destacó en el balompié nacional defendiendo los colores de Junior de Barranquilla, Real Cartagena, DIM y Santa Fe, este último en el que salió campeón en nueve oportunidades.

“Con dolor, pero mejorando cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido, si no... Gracias por tantos mensajes”, agregó en su cuenta de Instagram, y tras ser atendido en la Clínica Marly de Bogotá, el exjugador que también militó en Boca Juniors.

De acuerdo con lo informado el jueves por la academia de fútbol OP10, de la que es fundador, Pérez acudió el miércoles a un centro médico tras presentar un fuerte dolor en el pecho. Allí, los especialistas confirmaron el diagnóstico de infarto y procedieron a colocarle un stent con el objetivo de estabilizar su condición cardíaca.

Según el comunicado oficial, el exvolante permanecerá bajo observación médica durante cinco días, periodo en el que será monitoreado de manera permanente. Su estado de salud, por ahora, es estable y con pronóstico favorable.

Nacido en Santiago del Estero, Argentina, el deportista que ganó la Copa Libertadores en 2000 y 2001 con Boca, club con el que debutó profesionalmente, se retiró del fútbol en Santa Fe en 2019.

