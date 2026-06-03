Así funciona la asesoría legal externa que cada vez más empresas adoptan en Colombia

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia están recurriendo cada vez más a esquemas de asesoría legal externa para enfrentar un entorno regulatorio más complejo, marcado por mayores controles de entidades como la Dian, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y el Ministerio de Trabajo.
La tendencia responde a la necesidad de reducir riesgos jurídicos y financieros sin asumir los costos que implica mantener una estructura legal interna permanente.
Expertos del sector señalan que la tercerización de servicios jurídicos se ha convertido en una herramienta estratégica para las organizaciones que buscan garantizar el cumplimiento normativo mientras optimizan recursos.