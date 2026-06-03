Así funciona la asesoría legal externa que cada vez más empresas adoptan en Colombia

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia están recurriendo cada vez más a esquemas de asesoría legal externa para enfrentar un entorno regulatorio más complejo, marcado por mayores controles de entidades como la Dian, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y el Ministerio de Trabajo. La tendencia responde a la necesidad de reducir riesgos jurídicos y financieros sin asumir los costos que implica mantener una estructura legal interna permanente. Expertos del sector señalan que la tercerización de servicios jurídicos se ha convertido en una herramienta estratégica para las organizaciones que buscan garantizar el cumplimiento normativo mientras optimizan recursos.

las empresas han comenzado a trasladar áreas sensibles como el manejo laboral, contractual y tributario. FOTO: Magnific.

El fenómeno ocurre en un contexto de creciente vigilancia estatal. Solo en el sector de la construcción, el Ministerio de Trabajo ha adelantado más de 9.300 averiguaciones preliminares por presuntas infracciones a las normas laborales, algunas de las cuales han derivado en procesos sancionatorios. Conozca: Colombia, entre los seis países con peor desempeño laboral de la Ocde A esto se suman los controles de la UGPP, que cada año mantiene procesos activos contra miles de aportantes por inconsistencias en los pagos de seguridad social. Frente a este panorama, las empresas han comenzado a trasladar áreas sensibles como el manejo laboral, contractual y tributario a firmas especializadas que prestan acompañamiento permanente.

¿Cómo funciona este modelo?

A diferencia de contratar un abogado interno dedicado a una sola área, la asesoría legal externa permite acceder a equipos multidisciplinarios que atienden distintos frentes de la operación empresarial. Esto incluye desde la elaboración y revisión de contratos hasta la gestión de asuntos societarios, cumplimiento tributario, recuperación de cartera y acompañamiento ante requerimientos de las autoridades. Lea más: El Niño podría disparar las tasas por encima del 13% y complicar aún más la economía colombiana, advierte ANIF Según Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, el cambio también responde a una visión más preventiva de los riesgos empresariales. “Las pymes no quiebran por falta de ventas, sino por errores que pudieron prevenirse. Hoy, contar con asesoría legal permanente dejó de ser un gasto y se convirtió en una decisión financiera”, afirmó. Los especialistas explican que uno de los principales beneficios es anticipar problemas antes de que se conviertan en demandas, sanciones o pérdidas económicas. Esto permite a las compañías pasar de una gestión reactiva a una estrategia de prevención y cumplimiento.