¿Se salió con la suya? Frisby España anuncia que comenzará operaciones en julio de 2026

Frisby España confirmó que se encuentra en la fase final previa a su entrada al mercado español, luego de más de un año de expectativa desde el anuncio del proyecto en mayo de 2025 y la polémica que desató por una presunta copia a la tradicional marca colombiana.
“Tras la reciente resolución favorable de la Audiencia Provincial de Alicante, Frisby España, tiene el placer de informar que se encuentra en la fase final previa al inicio de sus operaciones en el mercado español”, informó la compañía en un comunicado.
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Añadió que, pese a la disputa legal con Frisby Colombia, iniciará operaciones el 1 de julio de 2026 con una primera fase centrada en Madrid Centro y Sur.