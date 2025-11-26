x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Frisby le gana round a Frisby España: la empresa europea deberá suspender uso de marca hasta resolver litigio

La empresa española deberá reducir sus publicaciones en redes sociales y deberá darle de baja a su sitio web. Conozca las razones de la justicia española y el impacto de esta medida cautelar en la defensa de la Propiedad Intelectual.

  • Frisby España tendrá que bajar publicaciones de Instagram y abstenerse de usar la marca de forma temporal. Fotos: redes sociales y Julio César Herrera Echeverri
    Frisby España tendrá que bajar publicaciones de Instagram y abstenerse de usar la marca de forma temporal. Fotos: redes sociales y Julio César Herrera Echeverri
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

26 de noviembre de 2025
bookmark

En medio del pleito judicial que lleva la empresa pereirana Frisby con su homónima española, Frisby España, la compañía colombiana acaba de ganar un round del largo litigio. El Juzgado Mercantil de Alicante, España, le ordenó a la empresa española suspender de manera temporal el uso de la marca hasta que sea resuelto el litigio que se tiene con Frisby Colombia.

Lea también: El caso Frisby: ¿quiénes son los españoles que quieren quedarse con la marca colombiana?

Para la autoridad judicial, si Frisby España sigue haciendo uso de la marca, puede causar un daño irreparable a la compañía colombiana. La decisión del Juzgado obliga a la empresa española a retirar sus publicaciones en Instagram, desactivar su página web y abstenerse de usar la marca en cualquier canal mientras no haya decisión definitiva del pleito judicial.

La empresa española ya se pronunció a través de un comunicado. Frisby España expresó que la decisión los toma por sorpresa y que su posición jurídica es sólida y está “respaldada” por la normativa europea.

También mencionaron que presentarán un recurso de apelación que sería resuelto por la Audiencia Provisional en las siguientes semanas.

Esta medida ocurre en medio de la pelea entre Frisby, nacida en Pereira y que lleva más de 50 años en el mercado, y Frisby España, compañía española homónima de la cadena colombiana que dice tener la exclusividad para el uso de la marca en territorio europeo.

El pleito judicial se está llevando a cabo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), allí la empresa colombiana ha acusado a Frisby España S.L. de un presunto uso indebido de su identidad gráfica y de su marca, por lo que ha solicitado los respectivos derechos de la marca o que al menos la compañía española no pueda usarla.

Debido a que no ha sido posible una negociación entre las dos partes, en el pasado mes de octubre, la empresa colombiana realizó una “demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y comisión de actos de Competencia Desleal, en contra de la sociedad Frisby España y el señor Charles Dupont, junto con la solicitud de medidas cautelares en su contra”.

Siga leyendo: Frisby Colombia no se rinde: solicitó formalmente anular la marca Frisby España ante la Euipo

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién ganó el primer round del litigio por la marca Frisby?
La cadena de restaurantes colombiana Frisby ganó un round judicial clave ante el Juzgado Mercantil de Alicante, España. Este dictaminó una medida cautelar que prohíbe el uso de la marca por parte de Frisby España S.L. de forma temporal.
¿Qué implicaciones tiene la suspensión de la marca en España?
La empresa española debe desactivar su sitio web y retirar todas sus publicaciones en redes sociales para abstenerse de usar la marca en cualquier canal. El objetivo es evitar un daño irreparable a la compañía colombiana original.
¿Qué es la OEPM y la EUIPO en este caso?
Son las oficinas ante las cuales se lleva el pleito principal: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Estas entidades decidirán sobre los derechos definitivos de la marca en Europa.

Temas recomendados

Investigación
Empresas
Multas
Restaurantes
Leyes
Frisby
Colombia
España
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida