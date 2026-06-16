Si Elon Musk fuera un país, compraría a Colombia dos veces: el billonario que rompió muchos récords

Con una riqueza que ninguna persona había acumulado jamás, Elon Musk cruzó esta semana una barrera inédita en la historia económica mundial, su patrimonio superó el billón de dólares.
La cifra no solo lo consolida como el hombre más rico del planeta, sino que lo coloca en una categoría que hasta ahora solo ocupaban naciones enteras.
Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio del empresario de origen sudafricano se estima en 1,05 billones de dólares. Si su fortuna fuera medida como una economía nacional, ocuparía el puesto 22 entre los países más grandes del mundo, de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2026.
Para entender la magnitud de esa cifra, basta con mirar hacia adentro. El Producto Interno Bruto de Colombia ronda los 600.000 millones de dólares. Eso significa que la riqueza de Musk equivale a casi dos veces el tamaño de toda la economía colombiana.
Comparada con otros países, su fortuna supera el PIB de Irlanda (779.000 millones de dólares), Bélgica (776.000 millones) y Suecia (760.000 millones). Sin embargo, todavía está por debajo de economías como Arabia Saudita, con un PIB cercano a 1,4 billones de dólares, o Suiza y Polonia, que rondan los 1,1 billones.
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