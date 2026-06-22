Fondo Nacional del Ahorro lanza jornada para acelerar créditos de vivienda ya aprobados

Obtener la aprobación de un crédito hipotecario representa uno de los pasos más importantes para acceder a vivienda propia. Sin embargo, para muchos colombianos el proceso no concluye con la aprobación del financiamiento. La búsqueda del inmueble adecuado, la comparación de alternativas y el avance hacia el desembolso del crédito suelen convertirse en nuevos retos para las familias.
Con el objetivo de acompañar a los afiliados en esta etapa, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará una nueva jornada de Asesor Exprés Inmobiliario, una estrategia liderada por la Gerencia de Vivienda de la entidad que busca apoyar a quienes ya tienen un crédito aprobado, pero aún no han encontrado la vivienda que desean adquirir.
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La iniciativa busca orientar a los consumidores financieros en la identificación de oportunidades de vivienda que se ajusten a sus necesidades y les permitan avanzar en el proceso de compra.