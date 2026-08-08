Jáminton Campaz revela su futuro tras brillar en Argentina: “Quiero salir por la puerta grande”

Un mes después de la dolorosa eliminación de Colombia de la Copa del Mundo ante Suiza, Jaminton Campaz tuvo revancha personal en el fútbol al ser la gran figura del partido entre Rosario Central y Aldosivi por la cuarta jornada del campeonato argentino. El futbolista colombiano ingresó al minuto 55 cuando el partido estaba 0-1 en contra del “Canalla”, al terminar el juego, su intervención fue fundamental para la remontada 2-1.
El gol marcado por Alan Alejandro Sosa de Aldosivi es sin duda uno de los candidatos a quedarse con la mejor anotación del torneo, marcando desde mitad de cancha y enmudeciendo al Gigante de Arroyito. La obra de arte realizada al minuto 51 dictaba un triunfo parcial para los de Mar del Plata, fue en ese momento donde el DT de Central, Jorge Almirón, llamó a Jaminton Campaz para ingresar al campo.
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