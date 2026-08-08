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Jáminton Campaz revela su futuro tras brillar en Argentina: “Quiero salir por la puerta grande”

Tras ser el jugador diferencial en el Rosario Central vs. Aldosivi, Campaz se refirió a su situación actual

  • Campaz celebrando su anotación ante Aldosivi. FOTO: Instagram bicho08_
    Campaz celebrando su anotación ante Aldosivi. FOTO: Instagram bicho08_
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
08 de agosto de 2026
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Un mes después de la dolorosa eliminación de Colombia de la Copa del Mundo ante Suiza, Jaminton Campaz tuvo revancha personal en el fútbol al ser la gran figura del partido entre Rosario Central y Aldosivi por la cuarta jornada del campeonato argentino. El futbolista colombiano ingresó al minuto 55 cuando el partido estaba 0-1 en contra del “Canalla”, al terminar el juego, su intervención fue fundamental para la remontada 2-1.

El gol marcado por Alan Alejandro Sosa de Aldosivi es sin duda uno de los candidatos a quedarse con la mejor anotación del torneo, marcando desde mitad de cancha y enmudeciendo al Gigante de Arroyito. La obra de arte realizada al minuto 51 dictaba un triunfo parcial para los de Mar del Plata, fue en ese momento donde el DT de Central, Jorge Almirón, llamó a Jaminton Campaz para ingresar al campo.

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Oriundo de Tumaco, Nariño, Campaz es una de las piezas clave de Rosario en el ataque, sin embargo, en la semana previa al juego, se habló de rebeldía por parte del jugador, quien desea jugar en el América de México. El presente lo sitúa aún en Argentina y debía poner manos a la obra para la remontada del club rosarino. Al minuto 61 se empató el juego con autogol de Nicolás Zalazar, el cual fue ocasionado por Campaz.

Cuando el juego llegaba a su ocaso, el gran Ángel “Fideo” Di María le puso un balón a Jaminton como con la mano. Primero, el colombiano buscó el pase al medio, pero el rebote le favoreció y lo dejó de cara al pórtico vacío de Aldosivi para hacer estallar en júbilo el banquillo de Jorge Almirón y a todo el Gigante de Arroyito.

¿Qué dijo Jaminton Campaz pospartido?

Las primeras declaraciones del nariñense tras la polémica de la semana no se hicieron esperar apenas sonó el pitazo final. “Depende de vos si querés cambiar las adversidades”, afirmó “El Bichito”.

“Se viene algo lindo, algo hermoso que es la Libertadores, aquí estoy a disposición del cuerpo técnico. Si es hora de irme, quier hacerlo por la puerta grande, sino, aquí estaré para jugar la copa”, culminó Campaz.

El próximo partido de Campaz y Rosario Central será el jueves 13 de agosto a las 7:30 p.m., contra Corinthians en condición de local por la Conmebol Libertadores.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hizo Jaminton Campaz en el partido contra Aldosivi?
Campaz ingresó al minuto 55, cuando Rosario Central perdía 1-0, y fue determinante en la remontada que terminó 2-1. Provocó el autogol de Nicolás Zalazar para el empate y marcó el segundo tanto del partido tras una jugada en la que recibió un pase de Ángel Di María.
¿Qué dijo Jaminton Campaz sobre su futuro en Rosario Central?
Campaz dejó abierta la posibilidad de continuar o salir del club. Después del partido afirmó que está a disposición del cuerpo técnico para disputar la Copa Libertadores, pero también señaló que, si llegó el momento de irse, quiere hacerlo “por la puerta grande”.
¿Cuándo vuelve a jugar Jaminton Campaz con Rosario Central?
Jaminton Campaz tiene previsto volver a jugar con Rosario Central el jueves 13 de agosto, cuando el equipo enfrente a Corinthians como local por la Copa Libertadores. El partido está programado para las 7:30 p. m.

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