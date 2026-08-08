Jáminton Campaz revela su futuro tras brillar en Argentina: “Quiero salir por la puerta grande”

Un mes después de la dolorosa eliminación de Colombia de la Copa del Mundo ante Suiza, Jaminton Campaz tuvo revancha personal en el fútbol al ser la gran figura del partido entre Rosario Central y Aldosivi por la cuarta jornada del campeonato argentino. El futbolista colombiano ingresó al minuto 55 cuando el partido estaba 0-1 en contra del “Canalla”, al terminar el juego, su intervención fue fundamental para la remontada 2-1. El gol marcado por Alan Alejandro Sosa de Aldosivi es sin duda uno de los candidatos a quedarse con la mejor anotación del torneo, marcando desde mitad de cancha y enmudeciendo al Gigante de Arroyito. La obra de arte realizada al minuto 51 dictaba un triunfo parcial para los de Mar del Plata, fue en ese momento donde el DT de Central, Jorge Almirón, llamó a Jaminton Campaz para ingresar al campo. Conozca: Confirmado: Juan Fernando Quintero es nuevo jugador del DIM: “Muy feliz de llegar a un acuerdo”

Oriundo de Tumaco, Nariño, Campaz es una de las piezas clave de Rosario en el ataque, sin embargo, en la semana previa al juego, se habló de rebeldía por parte del jugador, quien desea jugar en el América de México. El presente lo sitúa aún en Argentina y debía poner manos a la obra para la remontada del club rosarino. Al minuto 61 se empató el juego con autogol de Nicolás Zalazar, el cual fue ocasionado por Campaz.

Cuando el juego llegaba a su ocaso, el gran Ángel “Fideo” Di María le puso un balón a Jaminton como con la mano. Primero, el colombiano buscó el pase al medio, pero el rebote le favoreció y lo dejó de cara al pórtico vacío de Aldosivi para hacer estallar en júbilo el banquillo de Jorge Almirón y a todo el Gigante de Arroyito.

¿Qué dijo Jaminton Campaz pospartido?

Las primeras declaraciones del nariñense tras la polémica de la semana no se hicieron esperar apenas sonó el pitazo final. “Depende de vos si querés cambiar las adversidades”, afirmó “El Bichito”. “Se viene algo lindo, algo hermoso que es la Libertadores, aquí estoy a disposición del cuerpo técnico. Si es hora de irme, quier hacerlo por la puerta grande, sino, aquí estaré para jugar la copa”, culminó Campaz. El próximo partido de Campaz y Rosario Central será el jueves 13 de agosto a las 7:30 p.m., contra Corinthians en condición de local por la Conmebol Libertadores.

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