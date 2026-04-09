Fondos privados alertan que mesadas pensionales bajarían con restricción del Gobierno a inversiones en el exterior

La Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones (Asofondos) manifestó su preocupación frente a la expedición del decreto del Gobierno Nacional que busca reducir al 30% la proporción de activos que pueden mantener en el extranjero.
El gremio advirtió que, aunque comparte el objetivo de fortalecer la economía colombiana, la medida podría afectar el ahorro de más de 19 millones de trabajadores afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.
En contexto: Gobierno Petro expide decreto para limitar inversión de fondos de pensiones en el exterior: tope máximo será del 30%
“El ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.