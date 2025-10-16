Congresistas alertan que el Gobierno Petro usará el presupuesto del Fondo Paz como plataforma electoral

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobada este miércoles 15 de octubre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 con un monto total de $546,9 billones, tras una reducción de 10 billones de dólares frente a la propuesta inicial del Gobierno Petro .
La votación terminó con 74 votos a favor y 24 en contra, pero las discusiones no se cerraron en paz, la redistribución de recursos generó reclamos por presuntos intereses políticos, especialmente tras el aumento de $300.000 millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y un recorte de $150.000 millones a la Defensoría del Pueblo.
El proyecto aún necesita superar un debate en el Senado, programado para este jueves 16 de octubre a las 9:00 am, antes de pasar a conciliación. La sesión anterior fue levantada por falta de quórum.
