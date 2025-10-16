Congresistas alertan que el Gobierno Petro usará el presupuesto del Fondo Paz como plataforma electoral

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobada este miércoles 15 de octubre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 con un monto total de $546,9 billones, tras una reducción de 10 billones de dólares frente a la propuesta inicial del Gobierno Petro . La votación terminó con 74 votos a favor y 24 en contra, pero las discusiones no se cerraron en paz, la redistribución de recursos generó reclamos por presuntos intereses políticos, especialmente tras el aumento de $300.000 millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y un recorte de $150.000 millones a la Defensoría del Pueblo. El proyecto aún necesita superar un debate en el Senado, programado para este jueves 16 de octubre a las 9:00 am, antes de pasar a conciliación. La sesión anterior fue levantada por falta de quórum. Puede leer: Denuncian politiquería en el Presupuesto 2026: más plata para Dapre y Procuraduría, menos recursos para Defensoría

“Plata para tarimas, no para el campo”: la denuncia de Katherine Miranda

La congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, encendió la polémica al denunciar un supuesto uso político del presupuesto destinado al Fondo Colombia en Paz, adscrito al Dapre. “¿Cómo es posible que de la nada determinen que al Fondo Paz se le incrementen $300.000 millones? Sabemos que se está utilizando para tarimas, transportes, almuerzos... para los discursos del presidente Petro”, denunció Miranda. Según la representante, esos recursos estarían financiando actividades proselitistas, de cara a las elecciones de 2026. “Se están usando esos recursos para la campaña del 2026. Eso nos preocupa muchísimo, porque hemos visto cómo se contratan tarimas, proveedores, transportes y sonidos para todos estos shows”. Miranda cuestionó además que se privilegie el aumento del presupuesto del Dapre por encima de sectores estratégicos como el agro. “No entiendo cómo dejan de lado aumentar la inversión en agricultura para subirle al Fondo Paz. Es irresponsable”, afirmó. A su juicio, el recorte de $10 billones al presupuesto es insuficiente. “Por lo menos deberían reducirse $16 billones adicionales. Esta planeación es profundamente irresponsable con el país”, insistió.

Representante a la camara, Katherine Miranda.

Los cuestionamientos no solo vienen del Congreso. Según Miranda, tanto la Corporación Andina de Fomento (CAF) como el Banco de la República han expresado reparos sobre la sostenibilidad del presupuesto. El Banco de la República alertó que el PGN 2026 crece un 9%, casi el doble de la inflación proyectada, lo cual califica como “una señal de irresponsabilidad fiscal”. Por su parte, la CAF indicó que el país presenta una desfinanciación estructural y advirtió que existen $13,2 billones sin fuente clara de financiación, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad del gasto público. Lea aquí: Los sectores más golpeados por el recorte de $10 billones al presupuesto de Colombia en 2026

El contrapunto de la polémica: “Los recursos son para la paz”

La ponente del proyecto de ley del presupuesto la representante Olga Lucia Velásquez, de la Alianza Verde, precisó que el incremento al Dapre corresponde a recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. “Esos $300.000 millones son para el Fondo Colombia en Paz, para avanzar en la implementación del Acuerdo. Lo que debemos hacer es control político para verificar en qué se va a invertir”, sostuvo. Velásquez defendió que todas las entidades tuvieron ajustes tras la reducción general del monto. “Hubo una disminución de $10 billones frente al monto inicial. En la Defensoría se discutieron proposiciones, incluso llamé a la defensora para que defendiera sus recursos, pero no hubo concertación”. Además, argumentó que una proposición para aumentar los recursos de la Defensoría no podía prosperar por falta de aval del Ministerio de Hacienda. “Ya hay jurisprudencia que dice que cualquier aumento requiere el aval del Ministerio. Sin ese respaldo, aprobarlo era inocuo”. Siga leyendo: Presupuesto General 2026: lo que viene tras el recorte de $10 billones aprobado por el Congreso

“El Gobierno está premiando la lealtad política”: Juvinao