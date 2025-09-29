El renacer del tren: corredor férreo La Dorada–Chiriguaná triplicó el transporte de carga en 2025

El corredor férreo La Dorada–Chiriguaná se consolida como columna vertebral de la reactivación ferroviaria en Colombia. Entre enero y septiembre de este año movilizó 796.000 toneladas de carga, cifra que triplicó el volumen transportado en todo 2024.
Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), este resultado refleja la confianza de los generadores de carga y los avances en mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura férrea, además de la proyección de obras constructivas que se desarrollarán en los próximos meses.
