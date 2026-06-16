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Fenalco cuestiona cifras laborales del Dane y pide que esta entidad sea independiente

El gremio de comerciantes se unió a los cuestionamientos hechos a través de una investigación de la UdeA y puso en duda la “lógica económica” de los números dados por el Dane.

  • Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, pone en duda las cifras del Dane, dirigida por Piedad Urdinola. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y Colprensa
    Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, pone en duda las cifras del Dane, dirigida por Piedad Urdinola. Fotos: Julio César Herrera Echeverri y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Así como un estudio de la Universidad de Antioquia generó dudas sobre las estadísticas laborales presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se unió a los académicos sobre sus cuestionamientos y le hizo una petición a la entidad que dicta las cifras e indicadores a nivel nacional.

El reclamo de Fenalco se vio motivado por la publicación de un estudio liderado por el investigador Edwin Esteban Torres, de la UdeA, el cual revela una contradicción profunda: mientras el Dane reportó la creación de 814.000 empleos formales en el último año, los registros administrativos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) indican que en realidad se perdieron más de 170.000 puestos de trabajo en el mismo periodo.

Lea también | Estudio de la UdeA encontró un “error” en las cifras del Dane: se perdieron 170.000 empleos formales

Para el presidente del gremio de comerciantes, Jaime Alberto Cabal, los datos compartidos por el Dane marchan en contravía de la “lógica económica”, pues el directivo explicó que no es normal que “mientras que el crecimiento del PIB del país avance lentamente, el desempleo actual sea el más bajo de lo corrido de este siglo”.

El presidente de Fenalco subrayó que resulta sospechoso que el desempleo esté en niveles históricamente bajos mientras el Producto Interno Bruto (PIB) muestra un crecimiento apenas modesto del 2,2% en el primer trimestre de 2026.

Los datos de Fenalco que aumentan las dudas sobre las cifras del Dane

El gremio de comerciantes sustentó sus dudas con un sondeo empresarial interno que muestra un panorama preocupante para el sector formal.

De acuerdo con el estudio de Fenalco, el 64% de las empresas ha tenido que reducir su planta de personal debido a las dificultades para sostener sus nóminas.

Además, un 93% de los empresarios reporta incrementos significativos en sus costos laborales, derivados de la reforma laboral, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada de trabajo. Asimismo, el 25% de las firmas ha acelerado procesos de automatización y otro 22% ha optado por recortes directos de personal como medidas de mitigación.

La Federación advirtió que estas distorsiones estadísticas podrían conducir a diagnósticos y políticas públicas equivocadas, desestimando el impacto negativo que, según ellos, está teniendo la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

Esta no es la primera vez que el gremio pone en duda los números del Dane, pues a finales del 2024 la autoridad estadística aseguró que la productividad laboral en ese año creció el 3%, mientras que el crecimiento de la economía colombiana en ese mismo año fue de apenas un 1.6%.

Siga leyendo: Dane defiende cifras de empleo y responde a estudio de la Universidad de Antioquia

Ante esas incompatibilidades con el Dane, Fenalco insistió en su comunicado en la petición para que esa entidad que actualmente forma parte del ejecutivo “pase a ser una entidad independiente como lo es el Banco de la República, es decir, que tenga una autonomía propia y de esa manera se blinda la credibilidad de las estadísticas del país que son tan importantes, especialmente las económicas”.

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