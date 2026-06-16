Fenalco cuestiona cifras laborales del Dane y pide que esta entidad sea independiente

Así como un estudio de la Universidad de Antioquia generó dudas sobre las estadísticas laborales presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se unió a los académicos sobre sus cuestionamientos y le hizo una petición a la entidad que dicta las cifras e indicadores a nivel nacional.

El reclamo de Fenalco se vio motivado por la publicación de un estudio liderado por el investigador Edwin Esteban Torres, de la UdeA, el cual revela una contradicción profunda: mientras el Dane reportó la creación de 814.000 empleos formales en el último año, los registros administrativos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) indican que en realidad se perdieron más de 170.000 puestos de trabajo en el mismo periodo.

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Para el presidente del gremio de comerciantes, Jaime Alberto Cabal, los datos compartidos por el Dane marchan en contravía de la “lógica económica”, pues el directivo explicó que no es normal que “mientras que el crecimiento del PIB del país avance lentamente, el desempleo actual sea el más bajo de lo corrido de este siglo”.

El presidente de Fenalco subrayó que resulta sospechoso que el desempleo esté en niveles históricamente bajos mientras el Producto Interno Bruto (PIB) muestra un crecimiento apenas modesto del 2,2% en el primer trimestre de 2026.