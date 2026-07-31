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Video | Resistencia bajo ruinas: hallaron con vida a Pascualina, una tortuga que estuvo más de 30 días sepultada en Venezuela

El rescate de ‘Pascualina’ se concretó recientemente en La Guaira, luego de que los brigadistas despejaran el material que la mantenía prisionera detrás de una estufa en lo que fue un sexto piso, tras los terremotos en ese país.

  • Una tortuga identificada como Pascualina sobrevivió más de un mes bajo los escombros de un edificio destruido por los recientes terremotos en Venezuela. FOTO: Tomada captura de video de redes sociales @alanrodriguez5333
    Una tortuga identificada como Pascualina sobrevivió más de un mes bajo los escombros de un edificio destruido por los recientes terremotos en Venezuela. FOTO: Tomada captura de video de redes sociales @alanrodriguez5333
  • Pascualina en medio de los escombros del edificio que le cayó encima. FOTO: Tomada captura de video de redes sociales @alanrodriguez5333
    Pascualina en medio de los escombros del edificio que le cayó encima. FOTO: Tomada captura de video de redes sociales @alanrodriguez5333
El Colombiano
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hace 3 horas
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Treinta días en penumbra bajo los escombros, apretada en el último espacio disponible detrás de una estufa y cubierta por toneladas de concreto, es una de las más recientes historias de otro ser que logró sobrevivir a los terremotos en Venezuela.

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Ese fue el escenario en el que la vida logró imponerse al desastre en La Guaira, donde los cuerpos de socorro concretaron el hallazgo de ‘Pascualina’, una tortuga que permanecía atrapada desde el colapso de la estructura donde habitaba.

Un hallazgo inesperado en La Guaira: Continúa la búsqueda de la cría y otras mascotas

Y es que, a pesar de que el rescate ocurrió el pasado martes 28 de julio, en medio de los trabajos de remoción de escombros de un edificio de seis pisos que se vino abajo durante la secuencia de sismos, la historia se volvió viral hasta este viernes 30.

De acuerdo con las imágenes e información difundidas por el usuario de Instagram llamado Alan Rodríguez (alanrodriguez5333), el reptil fue localizado detrás de un electrodoméstico, donde halló un espacio de resguardo que le permitió sobrevivir durante más de un mes.

Pascualina en medio de los escombros del edificio que le cayó encima. FOTO: Tomada captura de video de redes sociales @alanrodriguez5333
Pascualina en medio de los escombros del edificio que le cayó encima. FOTO: Tomada captura de video de redes sociales @alanrodriguez5333

Los miembros de las brigadas de emergencia maniobraron para retirar los escombros y el material pesado que confinaba al animal. Tras completar la extracción de forma segura, entregaron a ‘Pascualina’ a su dueño. “Después de 1 mes, Pascualina viveee”.

Rodríguez precisó que la tortuga logró sobrevivir a la caída de la edificación junto con sus dueños, quienes también consiguieron salir con vida de la vivienda ubicada en la sexta planta del edificio.

El operativo en el sector no se ha dado por concluido. Los equipos de socorro informaron este viernes que mantienen las labores en el área con el objetivo de ubicar a la cría de la tortuga, la cual aún no ha sido localizada.

Este evento se suma a las maniobras de las últimas semanas, en las que también se registraron intervenciones para poner a salvo a perros y gatos que permanecían sepultados entre los restos de los inmuebles afectados por los sismos.

Las cifras de la emergencia sísmica

Las operaciones de búsqueda y remoción de escombros se mantienen activas para ubicar a las personas que continúan desaparecidas tras el doblete sísmico que devastó distintas zonas del territorio venezolano hace poco más de un mes.

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del evento principal se registró en Catia la Mar, a corta distancia del Aeropuerto Internacional de Venezuela, siendo el lugar donde más fuerte se sintieron los movimientos telúricos.

El balance oficial sobre el impacto de la contingencia reporta más de 5.500 personas fallecidas, 14.740 heridos y una cifra de entre 10.000 y 50.000 personas cuyo paradero aún no ha sido establecido por las autoridades.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo logró sobrevivir la tortuga ‘Pascualina’ durante un mes bajo los escombros?
Según los datos difundidos por el rescate, ‘Pascualina’ sobrevivió al quedar resguardada en un espacio reducido detrás de una estufa tras el colapso del edificio. La nota no especifica si tuvo acceso a alimento o agua durante los más de 30 días que permaneció sepultada.
¿En qué lugar exacto ocurrió el rescate de la tortuga ‘Pascualina’?
El rescate tuvo lugar en La Guaira, Venezuela, en la estructura colapsada de un edificio de seis pisos.
¿Qué pasó con los dueños de la tortuga ‘Pascualina’?
Los dueños de la tortuga lograron salir con vida del sexto piso del inmueble durante el derrumbe y posteriormente se reencontraron con ‘Pascualina’ tras su extracción por parte de los brigadistas.
¿Lograron rescatar a la cría de la tortuga ‘Pascualina’?
No, hasta la fecha la cría no ha sido localizada. Los equipos de emergencia informaron que continúan los trabajos en la zona para intentar hallarla.

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