Exclusivo | Así están armando un sindicato en RTVC para dejar “atornillados” a contratistas en el nuevo gobierno

Mientras RTVC atraviesa el cierre de la administración de Hollman Morris y el país espera el nombramiento de una nueva gerencia, al interior del sistema de medios públicos, en especial en la radio, avanza un proceso que tiene inquietos a decenas de trabajadores y exfuncionarios.

EL COLOMBIANO habló con contratistas activos, exfuncionarios y personas que participaron en reuniones relacionadas con la conformación de una nueva organización sindical.

Además, este diario tuvo acceso a un borrador del pliego de peticiones que preparan sus promotores y conoció varios chats de WhatsApp que muestran la organización del proceso de afiliación con el fin de dejar “atornillados” a contratistas.

Aunque la creación de sindicatos constituye un derecho constitucional protegido por la legislación laboral colombiana, las fuentes consultadas sostienen que, en este caso, la iniciativa estaría acompañada de presiones sobre contratistas, eventuales nombramientos de planta antes del relevo administrativo y una estrategia de dejar amarrados contratos y funcionarios que no eligió la próxima gerencia.

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Según coinciden varias fuentes, que solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias laborales, la conformación del sindicato comenzó a acelerarse durante estas semanas previas al cambio de administración el 7 de agosto próximo.

Las conversaciones, en poder de este diario, evidencian una intensa actividad para completar el número mínimo de afiliados exigido por la ley. En los mensajes aparecen convocatorias insistentes a reuniones virtuales y presenciales, llamados para responder encuestas internas y solicitudes permanentes para remitir documentos personales.

Uno de los mensajes conocidos señala: “Necesitamos al menos 26 personas... esta noche se depurará el grupo para formalizar el proceso”.

En otro intercambio se solicita enviar, en un único archivo PDF, copia de la cédula de ciudadanía, el contrato vigente o el último contrato suscrito, el correo mediante el cual se solicitó la documentación para la renovación y la disponibilidad para asistir a la reunión constitutiva.

Las fuentes aseguran que estos documentos serían utilizados posteriormente dentro del trámite formal de constitución del sindicato.

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Sin embargo, el aspecto que más preocupa a varios de los consultados tiene que ver con las presuntas presiones ejercidas sobre algunos contratistas para que apoyen la iniciativa.

Una de las fuentes consultadas le dijo a este diario: “Están citando a un sindicato que señala que la intención es que el nuevo gobierno no haga contratos de tres o cuatro meses. Ay, que no sean ridículos porque precisamente ese tipo de contrataciones es lo que hicieron en el gobierno Petro dentro de RTVC, contratos cortos a meses”.

Tres fuentes entrevistadas por este diario coincidieron en afirmar que recibieron mensajes o comentarios según los cuales quienes decidieran no apoyar la creación del sindicato podrían enfrentar dificultades para la renovación de sus contratos.

Una de ellas resumió así el ambiente que se vive: “Nos dijeron que el contrato estaba por vencerse y que era mejor apoyar el proceso”. Otra fuente explicó que decidió no afiliarse precisamente porque consideró que el sindicato estaba siendo utilizado con propósitos distintos a la representación de los trabajadores.

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Entre los entrevistados también surge una aparente contradicción sobre las condiciones laborales durante la actual administración.

Según explican, en administraciones anteriores los contratos por prestación de servicios tenían una duración de seis meses e incluso de un año. No obstante, sostienen que durante la gestión de Hollman Morris comenzaron a suscribirse contratos de apenas tres y cuatro meses, aumentando la incertidumbre laboral para buena parte del personal.

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Desde esa perspectiva, consideran paradójico que uno de los principales objetivos del sindicato sea reclamar precisamente la estabilidad laboral que, según afirman, se redujo durante los últimos años. “Primero acortaron los contratos y ahora presentan la estabilidad como una bandera sindical”, afirmó un exfuncionario consultado.