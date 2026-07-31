Bomberos y otros organismos de emergencia luchan contra incendio forestal en el cerro Quitasol, en Bello

Desde horas de la tarde de este viernes, las llamas han venido propagándose en el cerro Quitasol, del municipio de Bello, al norte del área metropolitana de Medellín.

Si bien las autoridades locales indican que entrada la noche el incendio forestal estaba controlado en un 70 %, desde diferentes sitios de la localidad los habitantes reportan dificultades para respirar y visualización de las llamas.

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La emergencia es atendida por la Secretaría de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos Bello y el apoyo de la Defensa Civil. La Alcaldía aseguró que continúan trabajando sin descanso para controlar las llamas.

En la zona permanecen 26 unidades de emergencia que realizan labores de extinción, enfriamiento y vigilancia para evitar que el fuego se reactive.

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“Las labores continúan en los puntos activos y de difícil acceso hasta lograr su extinción total”, dijo la Administración local, en tanto pidió a la comunidad por mantenerse alejada del sector y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro.

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