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Bomberos y otros organismos de emergencia luchan contra incendio forestal en el cerro Quitasol, en Bello

Las llamas llevan, aproximadamente, 4 horas expandiéndose en este cerro del norte del área metropolitana de Medellín. Bomberos junto a otros organismos intentan controlar la emergencia.

  • El cerro Quitasol de Bello, es considerado un pulmón verde con cerca de 2.800 metros de altura. Un destino muy popular para caminatas de aventura. Foto: Cortesía
    El cerro Quitasol de Bello, es considerado un pulmón verde con cerca de 2.800 metros de altura. Un destino muy popular para caminatas de aventura. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 4 horas
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Desde horas de la tarde de este viernes, las llamas han venido propagándose en el cerro Quitasol, del municipio de Bello, al norte del área metropolitana de Medellín.

Si bien las autoridades locales indican que entrada la noche el incendio forestal estaba controlado en un 70 %, desde diferentes sitios de la localidad los habitantes reportan dificultades para respirar y visualización de las llamas.

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La emergencia es atendida por la Secretaría de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos Bello y el apoyo de la Defensa Civil. La Alcaldía aseguró que continúan trabajando sin descanso para controlar las llamas.

En la zona permanecen 26 unidades de emergencia que realizan labores de extinción, enfriamiento y vigilancia para evitar que el fuego se reactive.

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“Las labores continúan en los puntos activos y de difícil acceso hasta lograr su extinción total”, dijo la Administración local, en tanto pidió a la comunidad por mantenerse alejada del sector y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde se presentó el incendio forestal y qué impacto inicial tuvo en la comunidad?
El incendio ocurrió en el cerro Quitasol, en el municipio de Bello (al norte del Valle de Aburrá). Aunque las autoridades lograron controlarlo en un 70 % al llegar la noche, los habitantes de la zona reportaron dificultades para respirar y visibilidad de las llamas desde distintos puntos.
¿Qué organismos están atendiendo la emergencia y cuántos socorristas participan?
La emergencia la atienden la Secretaría de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos de Bello y la Defensa Civil. En el lugar trabajan 26 unidades de emergencia realizando labores de extinción, enfriamiento y vigilancia.
¿Cuáles son las indicaciones de las autoridades mientras se extingue el fuego por completo?
Las autoridades indicaron que continuarán trabajando en los puntos de difícil acceso hasta apagarlo del todo y le pidieron a la comunidad mantenerse alejada de la zona y seguir atentamente las recomendaciones de los organismos de socorro.

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