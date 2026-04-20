Fallas en la Dian persisten y afectan el comercio exterior: Fitac pide medidas urgentes y protocolo de contingencia

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) señaló la persistencia de dificultades en los sistemas digitales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De acuerdo con el gremio, los problemas se remontan al 27 de diciembre, cuando la entidad realizó actividades de mantenimiento general programadas. Aunque la Dian anunció la normalización de los servicios el 2 de enero de 2026, los usuarios siguen reportando intermitencias, bloqueos y demoras que superan las incidencias operativas habituales. Fitac señaló que ha documentado estas fallas y las ha puesto en conocimiento de la autoridad aduanera, adjuntando evidencia del impacto en las operaciones. La Dian ha reconocido la situación y ha instruido a los operadores a registrar un Punto Único de Soluciones Tecnológicas (PST) por cada error presentado.

Sin embargo, Fitac considera que este mecanismo es ineficaz frente a la magnitud del problema. El gremio argumenta que no se trata de errores puntuales de digitación o de usuario, sino de una falla generalizada en la infraestructura tecnológica. En ese contexto, exigir un trámite individual por cada operación bloqueada genera una carga administrativa desproporcionada sin resolver la raíz del problema.

Los días cívicos

A la situación técnica se suma un factor operativo adicional: la declaración de días cívicos, como el del pasado viernes 17 de abril. Según Fitac, este tipo de jornada no laboral reduce la capacidad de atención y soporte de la Dian.

El gremio advierte que, en un escenario de inestabilidad tecnológica, una eventual caída del sistema durante ese tipo de jornadas tendría un impacto mayor sobre la cadena logística. Esto, debido a que los recursos humanos y técnicos disponibles suelen ser menores que en un día hábil normal. Fitac aclaró que no se trata de cuestionar la disposición de la entidad, sino de reconocer una limitación objetiva en la capacidad de respuesta en jornadas no ordinarias. Ante este panorama, la agremiación sostiene que la situación configura un evento de fuerza mayor, ya que impide el cumplimiento oportuno de obligaciones aduaneras sin que exista negligencia por parte de los operadores o sus clientes. En ese sentido, el gremio anunció que continuará como interlocutor activo ante la Dian para solicitar medidas administrativas de carácter general y excepcional. Entre ellas, destaca la necesidad de soluciones estructurales en la infraestructura tecnológica, un protocolo de contingencia especial, visible y operativo mientras se estabilizan los sistemas y medidas que brinden certeza al sector durante periodos de menor disponibilidad de personal, como el día cívico.