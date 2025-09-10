Expoagrofuturo 2025 se toma a Medellín con las últimas tendencias del campo

Expo Agrofuturo 2025 inició hoy en Plaza Mayor Medellín, donde pretende consolidarse como el espacio más relevante para la innovación, los negocios y la proyección internacional del agro colombiano.
La feria llega en un escenario positivo para el sector, que no solo jalona la economía nacional, sino que también fortalece su presencia en los mercados internacionales.
Según el más reciente informe del Grupo Cibest, durante el primer semestre de 2025 las exportaciones agropecuarias colombianas mostraron un dinamismo sobresaliente: el café verde creció 83%, las flores 10%, el aguacate hass 28%, el limón Tahití 16%, la gulupa 23% y el plátano 54% en valor.