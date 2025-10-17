¡Aplausos! Estudiantes de Eafit ganaron Concurso Académico Nacional de Economía 2025 celebrado en Bogotá

La Universidad Eafit vive una semana de orgullo académico, pues a la celebración por los 30 años del pregrado en Economía, que se llevó a cabo este viernes 17 de octubre, se suma la victoria nacional de sus estudiantes en la XV edición del Concurso Académico Nacional de Economía (Cane) 2025, realizado en Bogotá. El evento, organizado por la Universidad del Rosario con apoyo del Banco de la República, reunió a 34 universidades del país, entre ellas La Universidad de Los Andes, la del Rosario y la Universidad de Antioquia. El equipo eafitense, conformado por Samuel Acosta, Jerónimo Salazar, Sara Echeverri, Sandra Gómez y Juan David Zapata, se llevaron el primer lugar nacional, acompañados por Marcela Giraldo, jefa del pregrado.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Difícil estar más orgullosos! 🤩<br><br>Este año que el pregrado en economía de <a href="https://twitter.com/EAFIT?ref_src=twsrc%5Etfw">@EAFIT</a> cumple 30 años, estos 5 tesos ganan el primer lugar en el Concurso Nacional de Estudiantes de Economía <a href="https://twitter.com/hashtag/CANE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CANE</a> <br><br>Celebramos este viernes en <a href="https://twitter.com/FEG_EAFIT?ref_src=twsrc%5Etfw">@FEG_EAFIT</a> con <a href="https://twitter.com/ChrisANeilson?ref_src=twsrc%5Etfw">@ChrisANeilson</a> <a href="https://twitter.com/JavierMejiaC?ref_src=twsrc%5Etfw">@JavierMejiaC</a> Juanpa Nicolini <a href="https://t.co/nQ3Zj0X82w">pic.twitter.com/nQ3Zj0X82w</a></p>— Cesar E. Tamayo (@cesaretamayo) <a href="https://twitter.com/cesaretamayo/status/1978449676610261023?ref_src=twsrc%5Etfw">October 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, César E. Tamayo, destacó que este logro "refleja la calidad de la formación, el compromiso de los profesores y el rigor con el que los estudiantes se preparan todo el año". Además, recordó que esta es la tercera vez que Eafit obtiene el primer puesto en los 15 años del concurso, un hecho que "habla de la solidez del programa y del talento de nuestros jóvenes economistas". Tamayo explicó que el Cane es uno de los concursos más exigentes del país en esta área. "Participaron equipos de 34 universidades bajo la evaluación de jurados del sector académico y del Banco de la República. La premiación se realizará en la sede del Banco y será presidida por el gerente general, lo cual le da aún más relevancia a este reconocimiento".

30 años formando economistas