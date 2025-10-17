¡Aplausos! Estudiantes de Eafit ganaron Concurso Académico Nacional de Economía 2025 celebrado en Bogotá

La Universidad Eafit vive una semana de orgullo académico, pues a la celebración por los 30 años del pregrado en Economía, que se llevó a cabo este viernes 17 de octubre, se suma la victoria nacional de sus estudiantes en la XV edición del Concurso Académico Nacional de Economía (Cane) 2025, realizado en Bogotá.
El evento, organizado por la Universidad del Rosario con apoyo del Banco de la República, reunió a 34 universidades del país, entre ellas La Universidad de Los Andes, la del Rosario y la Universidad de Antioquia. El equipo eafitense, conformado por Samuel Acosta, Jerónimo Salazar, Sara Echeverri, Sandra Gómez y Juan David Zapata, se llevaron el primer lugar nacional, acompañados por Marcela Giraldo, jefa del pregrado.