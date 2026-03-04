Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo

El Estrecho de Ormuz, la arteria por donde fluye buena parte del crudo mundial, está prácticamente paralizado. La firma de análisis Kpler informó que el tráfico de petroleros que cruzan este paso estratégico cayó 90% en apenas una semana, en medio de la campaña de represalias de Irán en el Golfo. “A diferencia de otros tipos de buques, cuyos movimientos han cesado en gran medida, algunos petroleros siguen cruzando el estrecho de este a oeste, en parte con el transpondedor apagado”, explicó Matt Wright, analista de Kpler. Es decir, incluso los pocos que se arriesgan a pasar lo hacen intentando “desaparecer” de los radares. Conozca más: Irak cierra el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo por guerra en Irán

Irán asegura “control total” del estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución afirmaron tener el "control total" del estrecho. Mohamad Akbarzadeh, alto responsable naval del cuerpo militar iraní, citado por la agencia Fars, aseguró que la vía marítima está bajo dominio de la Armada de la República Islámica. Del lado estadounidense, el presidente Donald Trump declaró que la Marina podría escoltar a los petroleros "si fuera necesario" ante las amenazas de bloqueo de Teherán. Al menos tres buques habían sido atacados hasta el lunes. En las últimas 24 horas, solo un puñado de grandes petroleros logró salir de la vía navegable. Según datos de seguimiento, apenas dos petroleros iraníes sancionados por Washington estarían a punto de entrar.

Petróleo Brent y WTI suben hasta 5% por riesgo en suministros

El impacto fue inmediato en los mercados. El Brent subió 3,3%, hasta US$84,07 por barril, tras cerrar el martes en su nivel más alto desde enero de 2025. El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 3%, hasta US$76,8, su mayor cierre desde junio. En las dos últimas sesiones, ambos índices acumulan alzas cercanas o superiores al 5%. "El principal factor que impulsa los precios del petróleo a corto plazo sigue siendo el conflicto entre Estados Unidos e Irán", señaló Kelvin Wong, analista de Oanda. Añadió que solo señales claras de distensión podrían revertir la tendencia alcista, algo que por ahora no aparece. Aunque el ritmo de las ganancias se moderó después de que Trump sugiriera escoltas navales, el mercado sigue valorando el riesgo de interrupciones prolongadas en Oriente Medio.

