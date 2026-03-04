Telefobia, la razón por la que la Generación Z no le contesta llamadas a los papás ni a los jefes

Las tecnologías de la comunicación transformaron profundamente las maneras en que las generaciones entablan conversaciones. Por ejemplo, según un estudio de Uswitch, una de cada cuatro personas de la Generación Z -es decir, la gente que está entre los 18 y 34 años- no contesta llamadas telefónicas. Los expertos llamaron telefobia a este rechazo de entablar una conversación telefónica.

La razones son muchas, pero una destaca sobre las demás. Los miembros de la Generación Z se educaron en un contexto en el que las redes sociales fueron el principal escenario de interacción. En consecuencia, están acostumbrados a sostener charlas por texto que les permiten realizar varias cosas al tiempo y que les dan la opción de retomar las conversaciones horas después de iniciadas.

Este fenómeno no se limita a la simple preferencia por otros canales. Está vinculado con síntomas de ansiedad y pánico. Existe la percepción de que las llamadas suelen asociarse a malas noticias o situaciones incómodas. En otras palabras, el timbre del teléfono está asociado al estrés y no a la cercanía.