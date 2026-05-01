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EE. UU. sanciona empresas por petróleo iraní y eleva la tensión global con el bloqueo en el estrecho de Ormuz

En medio del bloqueo en Ormuz, Estados Unidos lanza nuevas sanciones para frenar el flujo de dinero del crudo iraní y presionar a sus aliados.

  • El estrecho de Ormuz se ha convertido en el punto más caliente del comercio mundial de petróleo. FOTO: GETTY
    El estrecho de Ormuz se ha convertido en el punto más caliente del comercio mundial de petróleo. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Estados Unidos endureció este viernes su ofensiva económica contra Irán al sancionar a tres empresas vinculadas al cambio de divisas, en un nuevo intento por golpear el flujo de recursos que financia sus operaciones. La medida se da en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con impacto directo en el comercio global de petróleo y en los precios internacionales.

El anuncio fue liderado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que además advirtió que mantiene en la mira futuras sanciones contra el sistema de peaje que Teherán busca implementar en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

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Sanciones a empresas y presión sobre el petróleo iraní

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., a la que señala de haber importado “decenas de millones de barriles” de crudo iraní.

Según Washington, estas operaciones habrían permitido a Irán generar miles de millones de dólares, en medio de las restricciones internacionales. “Mientras Irán intenta generar ingresos petroleros para financiar sus actividades desestabilizadoras, Estados Unidos exigirá rendición de cuentas tanto a Irán como a todos sus socios que eludan las sanciones”, señaló la entidad.

Las medidas implican que cualquier transacción que involucre a Estados Unidos y a esta terminal será considerada una violación de sanciones, lo que refuerza el cerco financiero sobre la red energética iraní. No es la primera acción de este tipo, en 2025 ya había sido sancionada otra firma del mismo complejo portuario.

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Tensión en el estrecho de Ormuz y efectos en el mercado

El endurecimiento de las sanciones coincide con la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado por Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes de finales de febrero.

Este punto es considerado uno de los corredores más sensibles del comercio energético mundial, por donde circula una parte significativa del petróleo global. La posibilidad de nuevos cobros o restricciones por parte de Teherán ha encendido las alertas en los mercados.

De hecho, los precios internacionales del crudo han reaccionado al alza desde el ataque del pasado 28 de febrero, reflejando la incertidumbre sobre el suministro y el riesgo de una mayor escalada en la región.

En este escenario, las nuevas sanciones no solo buscan presionar financieramente a Irán, sino también enviar un mensaje a los actores globales que mantienen vínculos comerciales con su industria petrolera.

Conozca también: El estrecho de Ormuz permanece cerrado pese al anuncio de su reapertura en medio de la tregua entre EE. UU. e Irán

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