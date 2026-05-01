Contra todo pronóstico, el DIM revivió en los dos frentes donde compite: sigue vivo en Libertadores y en Liga

Lo que en un momento parecía imposible, hoy está cerca de ser una realidad: el DIM, en uno de los semestres en los que ha tenido el rendimiento deportivo más flojo de los últimos años, tiene opciones de avanzar de ronda tanto en el torneo local como en el internacional.
En la Libertadores, donde el jueves en la noche consiguió su primera victoria en tres jornadas tras vencer 1-0 a Cusco de Perú, el cuadro rojo sigue vivo en la pelea por volver a octavos de final luego de 21 años (no supera la fase de grupos desde 2005). El Poderoso es tercero con 4 puntos. Está a uno de Estudiantes de La Plata, segundo con 5 unidades, y a tres de Flamengo de Brasil, que lidera la zona con 7. El cuadro antioqueño aún tiene 12 puntos por disputar. Sin embargo, el panorama que tiene por delante no es sencillo.