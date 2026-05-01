Venta de motos en Colombia creció 40% y superó las 113.000 unidades. ¿Cuáles fueron las más vendidas?

En aceleración continua, así está el mercado de motocicletas en Colombia, pues en abril de 2026 se registraron 113.602 motos nuevas en el país, un crecimiento del 40,69% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco. A esto se suma que, en el acumulado del año (enero–abril), la industria registra una expansión de 37,09% frente al mismo periodo de 2025. De acuerdo con el informe, este comportamiento “consolida una dinámica positiva del sector”, impulsada en gran parte por el papel de la motocicleta como solución de movilidad y herramienta de trabajo. Le puede interesar: Royal Enfield ya creció 40% en ventas y proyecta cerrar con récord de 7.500 motos este 2026

Variación mensual: leve ajuste frente a marzo

El informe señaló que: “en comparación con marzo de 2026, se observa una variación de -4,06 %”, lo que sugiere un ajuste puntual tras meses de crecimiento sostenido. Más allá de las cifras, el informe confirma que la motocicleta sigue viéndose como solución de movilidad y herramienta de trabajo, especialmente en hogares de menores ingresos. La mayoría de las compras se concentra en motos de baja cilindrada, particularmente entre 101 y 125 cc, que representaron el 48% del mercado en abril. Este segmento suele estar asociado a costos más bajos y mayor eficiencia para actividades laborales como domicilios, mensajería o transporte diario. Lea más: Boom de las motos sigue en Colombia: ventas superaron las 95.000 matrículas en enero 2026; estas fueron las más vendidas

Las marcas y regiones que lideran el mercado

En el ranking de marcas, Bajaj, Suzuki y AKT se consolidan como las más vendidas en el país, con participaciones de 17,95%, 15,80% y 13,91%, respectivamente. Sin embargo, el crecimiento más acelerado lo registran otras marcas: Hero aumentó sus ventas en 96,23%, mientras Honda creció 64,34 % y Bajaj un 61,09%. Por regiones, el liderazgo se concentra en tres departamentos que, juntos, representan cerca del 45% del mercado nacional, estos son: Cundinamarca (17,56%), Antioquia (16,55%) y Valle del Cauca (10,76%). A nivel municipal, el dato más llamativo es el de Sabaneta, que lidera el ranking con 8.779 registros, seguido por Funza y El Cerrito. Conozca también: Colombia entra al top 10 mundial de países que más venden motos en el 2025; así se mueve el mercado que no frena

Seguridad y concentración del mercado