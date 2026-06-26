Exportaciones de Colombia a EE. UU. enfrentan riesgo de arancel adicional de 12,5%

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos podrían quedar sujetas a un arancel adicional de 12,5% como consecuencia de una investigación que adelanta la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La advertencia fue realizada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), que explicó que la medida aún no ha sido adoptada. Sin embargo, aseguró que Colombia fue clasificada por la autoridad estadounidense dentro del grupo de países con mayor nivel de exposición frente a una eventual sanción comercial. Según el gremio, esta situación no obedece al comportamiento de las empresas exportadoras colombianas, sino a vacíos institucionales relacionados con la regulación del comercio exterior, la trazabilidad de mercancías y los controles aduaneros para impedir el ingreso de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.

Estados Unidos cuestiona el trabajo forzoso

De acuerdo con AmCham, la USTR considera que Colombia no cuenta con una prohibición legal expresa ni con mecanismos suficientemente efectivos para evitar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

El gremio aclaró que la medida continúa en evaluación y que todavía no ha entrado en vigor. No obstante, advirtió que el país debe actuar antes de que finalice el período de comentarios abierto por la autoridad comercial estadounidense para evitar posibles consecuencias sobre el comercio bilateral. AmCham señaló que el Ministerio de Comercio ha buscado avanzar en alternativas para responder a las observaciones planteadas por Estados Unidos. No obstante, aseguró que hasta el momento no se ha logrado la coordinación entre las entidades competentes ni se han adoptado las medidas normativas, aduaneras y operativas necesarias para reducir la exposición del país antes de que concluya el proceso de evaluación de la USTR. El gremio también informó que presentó comentarios formales y argumentos técnicos durante la investigación con el propósito de evitar que una eventual decisión termine afectando a las empresas exportadoras colombianas.

¿Qué impacto tendría un arancel del 12,5%?

La Cámara de Comercio Colombo Americana advirtió que la eventual aplicación del arancel podría encarecer las exportaciones colombianas hacia su principal mercado internacional, reduciendo la competitividad de los productos nacionales. Asimismo, indicó que las consecuencias podrían extenderse al empleo formal, las micro, pequeñas y medianas empresas, los proveedores rurales, el sector manufacturero, la logística y las diferentes cadenas productivas que dependen del mercado estadounidense. Entérese: Gobierno impone arancel del 35% a las importaciones de calzado: así impactaría al sector El gremio enfatizó que, aunque el sector privado ha participado activamente en la defensa de los intereses del país, las decisiones necesarias corresponden al Gobierno Nacional.

AmCham hace un llamado urgente