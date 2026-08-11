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Choque múltiple en el Túnel de Oriente causó taco y dejó dos heridos

Tras estar cerrado por más de una hora, el túnel restableció su operación con normalidad.

  • Cuatro vehículos se vieron involucrados en un choque al interior del Túnel de Oriente. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
    Cuatro vehículos se vieron involucrados en un choque al interior del Túnel de Oriente. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
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hace 6 horas
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Un choque múltiple en el Túnel de Oriente dejó un saldo de dos personas lesionadas y una fuerte congestión vehicular este martes.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el siniestro ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando por lo menos cuatro vehículos impactaron entre sí.

Lea también: Túnel de Oriente reanudó su operación tras fuerte temblor

El siniestro ocurrió en jurisdicción del municipio de Rionegro.

Mientras se atendía la emergencia, la Concesión Túnel Aburrá Oriente tuvo que cerrar esa conexión vial en ambos sentidos, recomendando a los conductores tomar la Variante Palmas.

Al túnel llegaron las autoridades de tránsito y personal de salud para valorar a los ocupantes de los vehículos accidentados.

En esas revisiones, los paramédicos registraron que dos personas presentaban lesiones.

Siga leyendo: Habilitan vía a Urabá, pero siguen cierres en carreteras de Cali y Manizales tras fuerte sismo

Hacia las 10:21 de la mañana, luego de que concluyeran esas labores, el túnel se reabrió.

Las autoridades recomendaron a los viajeros transitar con precaución y atender las normas y señales de tránsito.

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