Cuatro imprecisiones del ministro de Hacienda sobre tasas de interés que agitan el debate

Desde la sala Antonio García Nossa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se adelantó a la decisión de la Junta del Banco de la República y anunció un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de intervención, que quedó en 11,25%.

Según explicó, cuatro codirectores respaldaron la decisión. Sin embargo, el tono de la rueda de prensa marcó un quiebre, el funcionario aseguró que las decisiones del banco central están afectando los esfuerzos del Gobierno por consolidar la recuperación económica.

“Si bien los indicadores muestran que estamos en una senda de recuperación de la economía, las decisiones de la Junta están afectando los esfuerzos del Gobierno por mantener una dinámica de recuperación”, afirmó.

Lea más: Petro anuncia que el Gobierno “se retira de la junta” del Banco de la República, tras subida de tasas a 11,25%

El ministro también confirmó que el Gobierno decidió retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República, argumentando una “distancia muy importante de posturas”.

Además, insistió en que factores externos, como la guerra en Irán, y la emergencia económica local explican la inflación, que, según su lectura, responde más a choques de oferta que a presiones de demanda. Por eso calificó como un “despropósito” que la autoridad monetaria no impulse con mayor fuerza el crecimiento.

En paralelo, Ávila lanzó una crítica directa al funcionamiento del Emisor, al señalar una supuesta “dependencia” de sus equipos técnicos frente a inversionistas del mercado de capitales. “Solamente estamos obedeciendo al interés de un grupo de financieros”, afirmó.

El Gobierno, en ese contexto, anunció la convocatoria a un foro nacional para abrir el debate sobre la política económica y el rol de la junta.