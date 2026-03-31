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Cuatro imprecisiones del ministro de Hacienda sobre tasas de interés que agitan el debate

Cuatro afirmaciones del ministro de Hacienda sobre tasas de interés desatan polémica, mientras analistas advierten errores que distorsionan la relación entre banca, economía y política monetaria.

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda de Colombia. FOTO: Colprensa
    Germán Ávila, ministro de Hacienda de Colombia. FOTO: Colprensa
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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Desde la sala Antonio García Nossa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se adelantó a la decisión de la Junta del Banco de la República y anunció un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de intervención, que quedó en 11,25%.

Según explicó, cuatro codirectores respaldaron la decisión. Sin embargo, el tono de la rueda de prensa marcó un quiebre, el funcionario aseguró que las decisiones del banco central están afectando los esfuerzos del Gobierno por consolidar la recuperación económica.

“Si bien los indicadores muestran que estamos en una senda de recuperación de la economía, las decisiones de la Junta están afectando los esfuerzos del Gobierno por mantener una dinámica de recuperación”, afirmó.

Lea más: Petro anuncia que el Gobierno “se retira de la junta” del Banco de la República, tras subida de tasas a 11,25%

El ministro también confirmó que el Gobierno decidió retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República, argumentando una “distancia muy importante de posturas”.

Además, insistió en que factores externos, como la guerra en Irán, y la emergencia económica local explican la inflación, que, según su lectura, responde más a choques de oferta que a presiones de demanda. Por eso calificó como un “despropósito” que la autoridad monetaria no impulse con mayor fuerza el crecimiento.

En paralelo, Ávila lanzó una crítica directa al funcionamiento del Emisor, al señalar una supuesta “dependencia” de sus equipos técnicos frente a inversionistas del mercado de capitales. “Solamente estamos obedeciendo al interés de un grupo de financieros”, afirmó.

El Gobierno, en ese contexto, anunció la convocatoria a un foro nacional para abrir el debate sobre la política económica y el rol de la junta.

Tasas altas y banca: la primera imprecisión económica, según analistas

Ante estas declaraciones, Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, identificó cuatro “enormes imprecisiones” en las declaraciones del ministro Ávila.

La primera apunta a la idea de que al sistema financiero le favorecen tasas elevadas. “Al sistema financiero le va bien con tasas altas”, dijo el ministro. Para Campos, esto es falso. Recuerda que la última vez que el Banco de la República llevó las tasas al 13%, las utilidades del sector financiero se desplomaron 42% en los dos años siguientes.

El argumento es técnico, según Campos, ya que las tasas altas encarecen el crédito, reducen la colocación y aumentan el riesgo de cartera, afectando directamente la rentabilidad bancaria.

Siga leyendo: Gobierno y Banco de la República rompen relaciones: esto dijo el MinHacienda sobre su retiro de la junta

Relación Gobierno–mercado: el debate sobre quién quiere tasas altas

La segunda afirmación cuestionada es que el sector financiero prefiere tasas altas. Campos lo desmiente con un dato y dijo que, durante 12 años, el sector ha financiado al Gobierno a tasas por debajo de 8%. Cuando las tasas suben hacia niveles de 14%, los portafolios pierden valor de forma generalizada.

“Eso es Finanzas 101”, resume el analista. En términos simples, cuando suben las tasas, cae el precio de los activos financieros, lo que impacta negativamente a inversionistas, incluidos los bancos.

Crecimiento económico y banca: una relación directa que el ministro minimiza

La tercera imprecisión señalada es aún más de fondo, la supuesta desconexión entre el sistema financiero y la economía real. “El sector financiero no se beneficia de una economía débil”, advierte Campos. Por el contrario, existe una correlación directa entre el desempeño del PIB y las utilidades del sistema financiero.

Cuando hogares y empresas crecen, demandan más crédito y cumplen mejor sus obligaciones. Cuando la economía se desacelera, ocurre lo contrario. Por eso, la afirmación de que a la banca no le importa la salud económica es calificada como “falsísima”.

En contexto: “No trabajamos para los bancos”: Leonardo Villar responde a críticas por subida de tasas de interés

Política fiscal y tasas: la crítica más estructural al Gobierno

El cuarto punto es el más sensible políticamente, por la insinuación de que el Banco de la República estaría subiendo tasas para afectar al Gobierno.

Campos rechaza esa tesis y la atribuye a un problema fiscal. Señala que desde hace más de un año el Gobierno viene pagando tasas cada vez más altas por el deterioro en la percepción de riesgo.

El mecanismo es si el Emisor soberano, el Gobierno, paga tasas cercanas al 14%, ese nivel se convierte en referencia para toda la economía. Empresas y otros emisores deben financiarse a costos similares o superiores.

En ese contexto, el Banco de la República no fija tasas en el vacío. Ajusta su política monetaria para reflejar el riesgo país y contener presiones inflacionarias. “La tasa del Banco termina reflejando esa realidad. El problema es la irresponsabilidad fiscal”, concluye su análisis.

Además: Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25%, defiende la decisión y niega que se favorezca al sector financiero

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