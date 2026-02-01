Mencionan a Harvey Levin, fundador de TMZ, en correos de los archivos de Jeffrey Epstein

Harvey Levin, fundador del portal de noticias de celebridades TMZ, fue mencionado en un correo electrónico incluido en una nueva tanda de documentos oficiales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y trata de personas.

En el mensaje, enviado por el ejecutivo de comunicaciones de crisis Mike Sitrick, Levin es descrito como un “buen amigo”. “Intenté llamarte. Harvey Levin, quien dirige TMZ, es un buen amigo. No han informado nada sobre esto, pero podría intentar que publique algo sobre la duquesa y su marcha atrás”, dice el texto.

Epstein respondió que estaba de acuerdo con filtrar información a la prensa británica, pero consideró necesario emitir primero un comunicado.