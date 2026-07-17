Energía solar ya supera al gas en Colombia, pero seis empresas concentran el 72% el mercado: alerta Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos presentó el informe ”Generación Eléctrica en Colombia 2026: concentración, riesgos y transición energética”, un diagnóstico sobre el estado actual del parque de generación eléctrica, los proyectos aprobados hasta 2032 y los principales riesgos para garantizar el abastecimiento de energía en el país. El estudio, elaborado por el nuevo Observatorio de Servicios Públicos Domiciliarios, concluye que la transición energética comienza a mostrar resultados: la energía solar ya ocupa el segundo lugar dentro de la matriz de capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una participación de 15,6%, por encima del 15,2% del gas natural. Puede leer: Colombia Solar cambia sus reglas: así se elegirán los hogares que recibirán paneles solares en estratos 1, 2 y 3

Cinco departamentos concentran más del 50% de la generación eléctrica

Pese al avance de las fuentes renovables, el informe advierte que el país enfrenta nuevos desafíos asociados a la concentración de la generación. Uno de ellos es que el 70% de la nueva capacidad solar se concentra en la región Caribe, lo que crea una dependencia creciente de una tecnología cuya producción varía según las condiciones climáticas y las horas de radiación solar. Según el análisis, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Cundinamarca y La Guajira concentran el 55% de la generación actual y futura del país. En contraste, Chocó no registra capacidad instalada de generación (0 MW) y Bogotá apenas cuenta con 6,1 MW, pese a ser el principal centro de consumo de energía del país. La Superservicios señala que esta centralización en el corredor andino y la región Caribe evidencia un rezago en otras zonas estratégicas y vulnerables, lo que plantea retos para la diversificación geográfica del sistema. Relacionado: Todo sobre paneles solares: cuánto cuestan, cuánto ahorran y cómo instalarlos en su casa

Seis empresas concentran el 72 % de la capacidad instalada

El informe también advierte una elevada concentración empresarial. Actualmente, seis compañías controlan el 72% de la capacidad instalada del sistema: Empresas Públicas de Medellín (EPM), Enel, Isagen, Celsia, AES Colombia y Tebsa (Termobarranquilla) Aunque para los proyectos previstos hacia 2032 participan 259 promotores, el análisis de propiedad e integración empresarial concluye que el control de la capacidad proyectada seguirá concentrado en los operadores tradicionales. Según la entidad, esta situación hace necesario fortalecer los mecanismos regulatorios para prevenir posibles abusos de posición dominante y promover una mayor competencia.

Más de 10.000 MW presentan retrasos en su ejecución

Otro de los hallazgos del informe es el atraso en el desarrollo de nuevos proyectos de generación. A marzo de 2026, la Superservicios identificó un retraso de 10.376 MW frente a la programación inicial. Vea aquí: Carta de MinEnergía alerta riesgo de apagón en el Caribe si Air-e no paga a las térmicas Además, el 15% de los proyectos aprobados, equivalentes al 13,8% de la capacidad prevista, ya fueron liberados del Sistema Interconectado Nacional por incumplimientos. El análisis también advierte que durante los próximos tres años se realizarán intervenciones y mantenimientos en centrales que abastecen el centro y el oriente del país, lo que podría generar indisponibilidades temporales si no ingresan oportunamente nuevas plantas de generación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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