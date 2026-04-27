Enel explica variaciones en la factura de marzo y responde a sanción de Superservicios

Ante las inquietudes de los usuarios por la evolución de la tarifa de energía reflejada en la factura de marzo, Enel Colombia explicó que los datos de inflación publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) no solo consideran el costo del kilovatio hora (kWh), sino también los niveles de consumo de los hogares.
Esto significa que un incremento en la factura no necesariamente responde exclusivamente a un alza en la tarifa, sino que puede estar influenciado por un mayor consumo de energía en los hogares.