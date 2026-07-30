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Centro Democrático confirmó que sus congresistas pagarán de su bolsillo traslado a Cali para posesión de De la Espriella

La posesión que se llevará a cabo el 7 de agosto contará con la presencia de la bancada uribista, que dio varias justificaciones para correr con los gastos del traslado a la capital valluna.

  • Los senadores y representantes del Centro Democrático detallaron los gastos que cubrirán en su traslado a la ciudad de Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella. Fotos: Manuel Saldarriaga y @CeDemocratico
    Los senadores y representantes del Centro Democrático detallaron los gastos que cubrirán en su traslado a la ciudad de Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella. Fotos: Manuel Saldarriaga y @CeDemocratico
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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En medio del debate que ha generado el traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali y sus costos, la bancada del Centro Democrático informó que sus congresistas pagarán de sus propios bolsillos sus traslados a la capital valluna.

El partido confirmó el hecho a través de un comunicado donde mencionan que dentro de los gastos asumidos por los legisladores estará el transporte, el alojamiento y los demás costos que se deriven de la asistencia al acto de posesión que se desarrollará el viernes 7 de agosto.

En el documento, el partido argumentó que la decisión “es coherente con los principios que defiende el Centro Democrático: austeridad, respeto por el dinero de los colombianos y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”.

Lea también: Senado aprobó que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en Cali

Asimismo, reiteraron que la asistencia a dicho evento es un acto importante “para la democracia colombiana”. “La Bancada del Centro Democrático reitera su disposición de seguir trabajando por el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por los recursos de los colombianos y el cumplimiento de los principios de transparencia”, concluyeron en el comunicado.

Previo a esta decisión de la colectividad uribista, ya legisladores como Daniel Briceño habían mostrado en sus redes sociales la factura de un tiquete aéreo, al parecer, para la ciudad de Cali, pagado con su tarjeta de crédito.

El acto de posesión de Abelardo de la Espriella se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali el 7 de agosto tras la autorización otorgada por el Senado y la Cámara de Representantes quienes en sus primeras plenarias discutieron el respectivo traslado.

Así como la bancada del Centro Democrático confirmó su asistencia y el pago de los tiquetes con recursos propios, en contraparte, el Pacto Histórico no estará en la ceremonia argumentando que el jurista será un mandatario ilegítimo.

Igualmente, confirmaron que no discutirán sobre el pago de ese día de sesión y se acogerán a las decisiones de las mesas directivas de Senado y Cámara que deberán, según la Ley 5 de 1992, reportar la ausencia injustificada y por ende, el no pago de ese día en el salario.

Siga leyendo: Polémica por reto de Daniel Briceño sobre el día de salario a congresistas que no asistan a la posesión: ¿obligados a no devengar por ley?

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Preguntas y respuestas

¿Qué gastos asumirán los congresistas del Centro Democrático para asistir a la posesión en Cali?
Los congresistas del Centro Democrático pagarán con recursos propios el transporte, el alojamiento y los demás gastos derivados de su asistencia a la posesión presidencial. El partido afirmó que esta decisión responde a un criterio de austeridad.
¿Por qué el Centro Democrático decidió pagar de su bolsillo el viaje a la posesión presidencial?
El partido aseguró que la medida es coherente con sus principios de austeridad, respeto por los recursos públicos y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, según el comunicado oficial.
¿Dónde y cuándo se realizará la posesión de Abelardo de la Espriella tras el cambio de sede?
La ceremonia se realizará el 7 de agosto en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes autorizaran oficialmente el traslado del acto.

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