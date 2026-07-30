“Llegué aquí por Messi”: Casemiro fue presentado como refuerzo del Inter Miami para 2026

En su presentación oficial con el Inter Miami, el brasileño Casemiro colmó de elogios este jueves a Lionel Messi, su feroz rival en la liga española y ahora capitán, hasta tildarlo de “dios del fútbol”. “Por supuesto si estoy aquí es por él y para ayudarle a él y al Inter Miami”, dijo el exmediocampista del Real Madrid sobre el astro argentino.
“Quiero disfrutar de estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el dios del fútbol”, resumió el brasileño en una conferencia de prensa junto al dueño principal del Inter, Jorge Mas.