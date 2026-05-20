En vivo | Perspectivas económicas 2026: Hoja de ruta para la recuperación y crecimiento

Colombia llega a este 2026 en medio de uno de los momentos más determinantes de los últimos años. El país enfrenta una desaceleración económica que ha impactado sectores clave como la construcción, la industria y el comercio; una discusión fiscal que sigue exigiendo equilibrio entre sostenibilidad y gasto social; y un entorno global marcado por tensiones comerciales, guerras, volatilidad energética y nuevas reglas económicas impulsadas desde potencias como Estados Unidos y China.

Hoy, más que hablar únicamente de cifras o diagnósticos, esta conversación propone mirar hacia adelante. Hablar de ejecución, competitividad, productividad y estabilidad institucional. Hablar de cómo recuperar el ritmo económico en sectores determinantes para la calidad de vida de los ciudadanos y para el futuro empresarial del país.

Porque los próximos años estarán marcados por decisiones clave en materia de política fiscal, sistema de salud, infraestructura, vivienda, transición energética, minería, inversión y generación de empleo.

Y, especialmente, por la capacidad que tenga el próximo gobierno de enviar señales claras durante sus primeros 100 días.