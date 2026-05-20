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Megaoperativo en Moravia: 200 uniformados se tomaron las calles e incautaron drogas y armas

Las autoridades se tomaron varios puntos de Moravia, Lovaina y Manrique para combatir la invasión del espacio público e intervenir plazas de vicio.

  • En la ofensiva, los uniformados requisaron y revisaron los antecedentes de cientos de personas. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad
    En la ofensiva, los uniformados requisaron y revisaron los antecedentes de cientos de personas. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad
  • Por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas fueron incautados en el operativo. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad
    Por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas fueron incautados en el operativo. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad
El Colombiano
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hace 1 hora
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En una gran redada sorpresa, 200 policías, soldados y funcionarios de varias dependencias del Distrito se tomaron las calles del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, para realizar un operativo de control de gran envergadura.

Según informó la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la ofensiva participaron la Policía, el Ejército y varias secretarías de la Administración distrital.

Dentro de los controles realizados estuvo la inspección a varios establecimientos comerciales ubicados en esa zona, para verificar si cumplían con las normas de funcionamiento y contaban con toda la documentación legal.

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De igual forma, otro grupo de uniformados realizó controles de tránsito y otros requirieron a varios transeúntes para verificar sus antecedentes judiciales e inspeccionarlos.

Como parte de esos registros, las autoridades señalaron que se incautaron por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas.

Entre tanto, en materia de movilidad, los uniformados impusieron por lo menos 105 órdenes de comparendo e inmovilizaron 28 motos y tres carros por infringir las normas de tránsito.

Por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas fueron incautados en el operativo. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad
Por lo menos 500 gramos de diferentes sustancias psicoactivas fueron incautados en el operativo. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad

En cuanto a los controles comerciales, las autoridades ordenaron el cierre temporal de un motel que presuntamente no tenía al día los documentos exigidos para su funcionamiento.

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Asimismo, en los registros fueron decomisadas por lo menos 14 armas blancas.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, señaló que además de Moravia, el operativo también se extendió por la zona de Lovaina y Manrique, con el objetivo de atacar varias plazas de vicio y combatir la invasión del espacio público.

Este megaoperativo hace parte de una estrategia emprendida por la Alcaldía de Medellín durante los últimos dos años, con la que se busca retomar el control de varios puntos de la ciudad afectados por múltiples problemáticas y reducir allí los indicadores de delitos.

Recientemente otra zona que fue objeto de una ofensiva similar fue los bajos del metro en el Centro de Medellín, en donde una gran redada de uniformados revisó a más de 1.200 personas a finales de abril pasado.

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En esa redada, que se tomó puntos como la carrera Bolívar, la Avenida de Greiff, el sector de Barbacoas, las inmediaciones de la iglesia de la Veracruz, Tejelo y Rojas Pinilla, se incautaron más de 95 armas blancas y se suspendió la operación de 11 establecimientos comerciales que estarían incumpliendo la ley.

“No paramos nuestra ofensiva integral para recuperar los sectores que históricamente eran impactados por la delincuencia y de esta manera devolverle la confianza a la ciudadanía. Vamos a seguir llegando con todas las capacidades institucionales a cada punto donde pretendan imponer el desorden o la ilegalidad, porque aquí en Medellín el control territorial y la convivencia no se negocian”, añadió el secretario Villa Mejía.

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