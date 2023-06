Una vez finalizada la operación, Grupo Argos quedaría con el 70% de la propiedad de Sura, pero Velásquez insistió en que el propósito de la sociedad no es controlar a Sura.

No obstante, se precisó que en relación con el cálculo final de impuestos, este dependerá de circunstancias económicas que se irán definiendo en los próximos meses y que son indispensables para liquidarlos según las normas aplicables. Para este efecto, se cumplirá con todas las normas vigentes.

“Vamos a entrar rápidamente en un proceso de definir las operaciones”, dijo el presidente de Argos, contemplando incluso un posible mecanismo para que Argos le venda a Sura acciones de Sura a cambio de acciones de Argos, y lograr que el porcentaje de propiedad de Argos en Sura sea menor al 50%.

Añadió que más allá del beneficio de la operación, que le permitiría alcanzar una porción elevada de acciones de Sura, hay que pensar en la óptica estratégica y de largo plazo y no solamente cómo se puede manejar esa coyuntura a través de un patrimonio autónomo o una desinversión cruzada u otros mecanismos.

“Hay que conjugar en ese análisis la manera con la que se pueda maximizar para los accionistas la situación que emerge de esta transacción y se pueda garantizar la continuidad en la generación de valor de las empresas hacia futuro”, enfatizó Velásquez.

Consultado sobre una eventual fusión de ambas compañías, respondió: “Todas las opciones estarán sobre la mesa, abiertas, buscando cuál es la más adecuada para el futuro de los accionistas de estas compañías. A mí, en principio, me parece que la especialización de unas empresas en infraestructura y materiales de construcción como Grupo Argos, o de servicios financieros como Sura hace más sentido a la luz de la realidad del apetito de los inversionistas por tener recursos en los que ellos puedan identificar un sector empresarial o de industria. Yo no descarto ninguna y me parece que ese es un análisis que vamos a hacer todos con mucho cuidado”.

Para el próximo lunes, 26 de junio, Grupo Argos citó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria para tomar una decisión sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la junta directiva para deliberar y decidir sobre el acuerdo marco con Nutresa, Suramericana, JGDB Holding, Nugil e IHC.

A su turno, Sura tiene programada su asamblea extraordinaria para mañana jueves, 22 de junio, a las 8 de la mañana en el teatro de la compañía en el centro-occidente de Medellín.

Mientras que Nutresa citó a sus accionistas para el próximo 29 de junio a las 8:00 am. en el Country Club Los Ejecutivos.