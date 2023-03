Empieza semana crucial en la disputa por el control del GEA

La oferta cayó como un baldado de agua fría en el empresariado paisa, que había constituido un enroque fuerte para evitar que inversionistas foráneos les arrebataran de las manos las compañías que tanto trabajo les había costado conformar. Ya habían resistido a las embestidas de los empresarios bogotanos que se quedaron con Coltejer y Postobón, y entonces crearon lo que hoy se conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño, para que no volviera ocurrir.

Gilinski había perdido su bajo perfil con la adquisición del grupo de medios Semana, pero su rostro no era conocido comúnmente sino el de su hijo Gabriel, quien asumió la presidencia del medio de comunicación.

La pregunta que ha cobrado fuerza es si Gilinski, que tiene participaciones tanto en Sura como en Nutresa y ha mostrado un ávido interés en adquirir una posición dominante en ambas compañías , tiene aún un mayor conflicto de interés. Los conocedores del tema aseguran que si Sura y Argos no pueden votar, menos debería poder hacerlo Gilinski.

Aquí hay que aclarar que el superintendente delegado Mantilla fue el mismo que en agosto del año pasado, desde el cargo de superintendente delegado de Supervisión Societaria, le pidió a la Superfinanciera determinar si las tres empresas paisas eran un grupo empresarial que obedece a la misma estructura de control.

También es curioso que la decisión haya llegado el mismo día (martes) que Gilinski pidió cambiar la junta de Nutresa, pero su petición no fue avalada por la Asamblea de Accionistas. Hay quienes dicen que si la notificación hubiera llegado cinco minutos antes de dicha Asamblea, hoy Gilinski sería amo y señor del GEA.

Pero como la notificación llegó después, las empresas paisas tienen margen de maniobra y requieren que sus respectivas asambleas levanten cualquier tipo de impedimento de sus representates legales. Contaron con la ventaja de que Nutresa no llamó a Asamblea con tan poca anticipación como quería Gilinski, que la había citado para el viernes 31 de marzo, sino para el próximo 11 de abril.

Entonces, Argos citó a Asamblea Extraordinaria para el jueves 30 de marzo a las 9 de la mañana en Plaza Mayor. Se espera que allí no haya mayor inconveniente, pues Gilinski no tiene acciones en Argos, después de que su única OPA por esta compañía se declaró desierta.

Por su parte, Sura convocó a Asamblea Extraordinaria para el 31 de marzo a las 8 de la mañana en el mismo lugar, y minutos después de conocerse la convocatoria, Gilinski le pidió al revisor fiscal Ernst & Young citar a asamblea extraordinaria para elegir nueva junta directiva ese mismo día pero cinco minutos antes. Aunque se creía que la solicitud de Gilinski sería incorporada en el orden del día de la primera citación, que fue la de Sura, la realidad es que en la noche del viernes el revisor fiscal convocó a Asamblea Extraordinaria para el viernes a las 7:55 de la mañana, por lo que primero se elegirá a la nueva junta y luego se decidirá sobre los conflictos de interés e impedimentos.

Por eso esta semana es tan importante, ya que Gilinski, dueño del 38,03% de Sura (el mayor accionista seguido de Grupo Argos que tiene el 27,86%) querrá hacer valer su posición y sostendrá que los representantes legales de Sura no deben votar en la Asamblea de Nutresa. Además, es posible que quiera sacar ventaja en la elección de la nueva junta de Sura.

Así se elije a la junta

Bajo el artículo 197 del Código de Comercio, y de acuerdo con los estatutos de Sura y Nutresa, la elección de la junta se hace por un sistema de cuociente electoral, en el cual a más acciones más asientos en el directorio. Bajo dichas reglas Gilinski ha logrado tres de siete puestos en ambas juntas. Para llegar a dicho resultado se dividen el número total de votos válidos por el de personas que hayan de elegirse.

Los accionistas pueden presentar las planchas y toda la asamblea vota. Ahora, si Gilinski lograra el cometido de que los representantes de las demás empresas del GEA no estén, podría decidir solo, ya que los estatutos son claros: si la elección se hace por unanimidad de los votos correspondientes a las acciones representadas en la reunión no tiene que aplicarse el cuociente.

De momento, este es el escenario para la Asamblea de Nutresa, en la de Sura no se esperaría todavía un control completo de Gilinski, a no ser que, de nuevo, la Supersociedades sorprendiera con otra medida al respecto. De todas formas, no es de extrañar otra movida del banquero en los próximos días.