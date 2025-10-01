¡Manzana Postobón se volvió chupeta y Bon Bon Bum ahora es gaseosa! Así es la llamativa colaboración entre las marcas

Dos gigantes del consumo en Colombia sorprendieron al anunciar un cobranding histórico: Postobón y Colombina unieron fuerzas para crear dos productos que juegan con la nostalgia y los sabores icónicos del país. Por primera vez, el clásico Bon Bon Bum llega con sabor a Manzana Postobón y la reconocida gaseosa estrena una versión Bon Bon Bum sabor fresa. La idea, señalan en el comunicado, surgió de una premisa, que es “crear conjuntamente algo que todos los colombianos quisieran tener y que pudieran disfrutarlo tanto como un Bon Bon Bum o una Manzana Postobón”. Le puede interesar: Ramo se pronunció por la malteada de Chocoramo anunciada por Frisby España y aclaró el uso de su marca

https://x.com/postobonoficial/status/1973471464583201026

¿Desde cuándo se podrá adquirir estos productos de Bon Bon Bum y Manzana Postobón?

La edición limitada ya está disponible desde este 1 de octubre en cadenas como Éxito, Olímpica, Oxxo, así como en tiendas de barrio y distribuidores. “¡Todos crecimos con el sabor del Bon Bon Bum, pero nunca imaginamos podérnoslo tomar! Esta colaboración es una celebración de lo que somos: un país creativo y alegre, con sabores que marcan generaciones”, explicó César Caicedo, presidente de Colombina. Ambas marcas, con más de 50 años de historia, han acompañado a millones de colombianos y se han convertido en referentes culturales. Con esta alianza buscan ofrecer experiencias innovadoras que conecten con la emoción y los recuerdos de los consumidores. “Nuestro propósito superior es una invitación a tomarse la vida creando experiencias y nuestras marcas son un claro ejemplo de eso, más cuando lo hacen con innovaciones que sorprenden y cautivan a las personas. Esta colaboración con Colombina es muy potente. Manzana Postobón se une a una de las marcas más queridas de los colombianos, Bon Bon Bum, para crear una experiencia única que, a todos, por medio del sabor nos lleva a los mejores recuerdos, a instantes imborrables y a disfrutar al máximo lo que somos”, señaló, por su parte, Lina María Ocampo Jaramillo, vicepresidente de Mercadeo de Postobón. Lea más: Colombina y Ramo lanzaron el helado de Chocoramo edición limitada, ¿cuánto vale?

Nueva alianza de Postobón con Grissly